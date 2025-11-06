Baschet masculin: Al treilea eşec pentru campioana U BT Cluj în BKT EuroCup

Campioana U BT Cluj a fost învinsă miercuri, pe teren propriu, de formaţia slovenă Cedevita Ljubljana, scor 93-87 (44-39), în etapa a VI-a din grupa A a BKT EuroCup. Este al treilea eşec pentru U BT Cluj în competiţie. La meci au asistat 6.631 spectatori, potrivit news.ro.

Principalii marcatori ai partidei au fost Russell 21 puncte, Molinar 19, Creek 14, Miletic 13, pentru U BT Cluj, respectiv Stewart 17, Gibson 15, Nikolic 14, pentru oaspeţi.

Campioana României a plătit tribut procentajelor scăzute, având 13 aruncări libere ratate şi alte 12 ratări de 3 puncte.

În debutul partidei a fost păstrat un moment de reculegere în memoria fostului baschetbalist clujean Marius Crăciun, care a decedat chiar miercuri, la vârsta de 72 de ani. De asemenea, aruncarea simbolică din startul meciului i-a aparţinut lui Andrija Stipanovic, component de bază al U BT Cluj şi al celor de la Cedevita în sezoanele trecute.

În etapa a VI-a mai sunt programate partidele dintre Neptunas Klaipeda - BAXI Manresa, Bahceşehir - Hapoel Ierusalim, Aris Salonic - Slask Wroclaw, Umana Reyer Veneţia - Towers Hamburg.

În primele etape, U BT Cluj a obţinut rezultatele: 90-98 cu Bahceşehir College Istanbul, 107-102 cu Neptunas Klaipeda, 93-94 cu Slask Wroclaw, 103-102 cu Umana Reyer Veneţia şi 95-76 cu Towers Hamburg.

Campioana României va disputa următoarea partidă din grupă în 12, cu BAXI Manresa, dar la sala din Turda, pentru că BT Arena este ocupată cu un concert.

Primele două clasate din cele două grupe se califică direct în sferturi, iar echipele de pe locurile 3-6 joacă încrucişat, eliminatoriu, pentru celelalte locuri. Se continuă cu semifinale şi finala pentru trofeu.

Campioana României a atins faza sferturilor în ultimii doi ani.

U BT Cluj joacă, în premieră pentru o echipă din România, şi în Liga Adriatică. Din grupa sa mai fac parte formaţiile KK Krka, Partizan Belgrad, BC Dubai, Igokea Aleksandrovac, FMP Belgrad, KK Borac Èaèak, KK Studenski centar şi KK Split.

În aceste condiţii, în competiţiile interne campioana României va evolua în Liga Naţională doar din faza play-off (din 24 aprilie 2026), în urma unei decizii a FRB cu acordul majoritar al celorlalte echipe, iar în Cupa României va intra la Turneul Final 8 (februarie 2026).