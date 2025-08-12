Baschet masculin: Campioana U BT Cluj se reuneşte în 18 august cu opt transferuri noi în lot

Campioana U BT Cluj a anunţat, luni, că reunirea pentru noul sezon va avea loc în 18 august. Opt transferuri a operat echipa antrenată de Mihai Silvăşan, care va evolua în patru competiţii: Liga Naţională şi Cupa României, BKT EuroCup şi Liga Adriatică, potrivit news.ro.

Programul U BT Cluj include şi meciuri amicale, un prim turneu fiind cel găzduit de CS Vâlcea, în 7-8 septembrie, la care mai participă AEK Atena. Acesta va fi urmat de partide test în Bosnia şi Herţegovina, cu Igokea Aleksandrovac (13 şi 15 septembrie), plus cea din Serbia, cu Spartak Subotica (24 septembrie).

Campioana României va începe pregătirile cu opt transferuri în lot: Iverson Molinar, Jeffery Taylor, Ben Altit, Nathan Mensah, Trey Woodbury, Daron Russell, Mitchell Creek şi Du¹an Miletić. De asemenea, au fost prelungite contractele căpitanului Patrick Richard, respectiv Karel Guzman.

În stagiunea 2025-2026, U BT Cluj va evolua, în premieră, în Liga Adriatică, iar în grupa sa vor mai fi echipele Partizan Belgrad, BC Dubai, Igokea Aleksandrovac, FMP Belgrad, KK Borac Èaèak, KK Studenski centar, KK Krka şi KK Split. Prima adversară va fi formaţia slovenă KK Krka, în 11 octombrie.

În BKT EuroCup, a doua competiţie valorică europeană, U BT Cluj va juca în grupă cu formaţiile Hapoel Bank Yahav Ierusalim, Baxi Manresa, Bahceşehir College Istanbul, Umana Reyer Veneţia, Aris Midea Salonic, Neptunas Klaipeda, Cedevita Olimpija Ljubljana, Veolia Towers Hamburg şi Slask Wroclaw. Primul meci va fi pe teren propriu, în 1 octombrie, cu Bahceşehir College Istanbul.