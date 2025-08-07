Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Baschet masculin: România, cu Ungaria în precalificările europene ale FIBA World Cup 2027

S.B.
Sport / 7 august, 10:30

Baschet masculin: România, cu Ungaria în precalificările europene ale FIBA World Cup 2027

Naţionala României a învins miercuri, la Oradea, reprezentativa Ungariei, scor 76-64 (32-32), în al doilea meci din faza a doua a precalificărilor europene ale FIBA World Cup 2027. Este al doilea succes al tricolorilor în grupa E, potrivit news.ro.

Principalii marcatori ai partidei au fost Măciucă 21 puncte, Popa 11, Tohătan 9, Diculescu 8, Uţă 8, pentru România, respectiv Perl 15, Reuvers 14, Pongo 13, Goloman 10, pentru Ungaria.

În prima dispută din grupa E, tricolorii antrenaţi de Mihai Silvăşan au învins în deplasare echipa Macedoniei de Nord, scor 80-72. România va mai juca două partide, cu Macedonia de Nord (13 august, Oradea) şi cu Ungaria (16 august, Szolnok).

În prima fază a precalificărilor europene, România a obţinut rezultatele: 72-76 şi 84-78 cu Luxemburg, 75-62 şi 85-71 cu Norvegia.

Echipa României are mica ei şansă de a visa la World Cup 2027, dar trebuie să treacă de turul II din precalificările europene şi alte două tururi din preliminariile continentale, 16 meciuri tari în total, după cum urmează: 4 în turul II al precalificărilor europene şi câte 6 în tururile I şi II din preliminariile europene.

Dacă câştigă grupa B a precalificărilor, România va juca în grupa B a preliminariilor (turul I), cu Grecia, Muntenegru şi Portugalia, iar dacă va încheia pe locul 2 va fi în grupa G, cu Franţa, Finlanda şi Belgia.

După meciurile tur-retur primele trei clasate se califică în turul II al preliminariilor europene, prevăzut cu patru grupe a câte 6 echipe. Urmează tot meciuri tur-retur, între echipele din grupe care nu s-au întâlnit în primul tur, iar primele trei clasate, 12 echipe europene în total, se vor califica la turneul final al Cupei Mondiale din 2027, la startul căreia se vor afla 32 de reprezentative din întreaga lume.

Cupa Mondială din 2027 va avea loc în Qatar.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Sport

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

07 august

Citeşte Ziarul BURSA din 07 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

07 august
Ediţia din 07.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

06 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0747
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3796
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4197
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8243
Gram de aur (XAU)Gram de aur473.1906

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb