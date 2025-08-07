Baschet: România a învins Ungaria

Naţionala României a învins miercuri, la Oradea, reprezentativa Ungariei, scor 76-64 (32-32), în al doilea meci din faza a doua a precalificărilor europene ale FIBA World Cup 2027. Este al doilea succes al tricolorilor în grupa E.

Principalii marcatori ai partidei au fost Măciucă 21 puncte, Popa 11, Tohătan 9, Diculescu 8, Uţă 8, pentru România, respectiv Perl 15, Reuvers 14, Pongo 13, Goloman 10, pentru Ungaria.

În prima dispută din grupa E, tricolorii antrenaţi de Mihai Silvăşan au învins în deplasare echipa Macedoniei de Nord, scor 80-72. România va mai juca două partide, cu Macedonia de Nord (13 august, Oradea) şi cu Ungaria (16 august, Szolnok).

În prima fază a precalificărilor europene, România a obţinut rezultatele: 72-76 şi 84-78 cu Luxemburg, 75-62 şi 85-71 cu Norvegia.

Echipa României are mica ei şansă de a visa la World Cup 2027, dar trebuie să treacă de turul II din precalificările europene şi alte două tururi din preliminariile continentale, 16 meciuri tari în total, după cum urmează: 4 în turul II al precalificărilor europene şi câte 6 în tururile I şi II din preliminariile europene.

Dacă câştigă grupa B a precalificărilor, România va juca în grupa B a preliminariilor (turul I), cu Grecia, Muntenegru şi Portugalia, iar dacă va încheia pe locul 2 va fi în grupa G, cu Franţa, Finlanda şi Belgia.