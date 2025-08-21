Baschet: România va juca în preliminariile FIBA World Cup 2027, cu Grecia, Muntenegru şi Portugalia

Naţionala României a încheiat pe locul 1 grupa E a precalificărilor FIBA World Cup 2027, după ce Ungaria a fost învinsă, miercuri seară, de reprezentativa Macedoniei de Nord, scor 82-75 (45-32).

În urma acestui rezultat, România încheie pe locul I (7 puncte) şi va continua în preliminariile europene (turul I), în grupa B, cu Grecia, Muntenegru şi Portugalia, iar Ungaria, cu 6 puncte, este pe locul II şi va continua în grupa G a preliminariilor, cu Franţa, Finlanda şi Belgia. Macedonia de Nord, cu 5 puncte, a fost eliminată.

Rezultatele obţinute de tricolori în precalificările europene ale FIBA World Cup 2027 sunt: 72-76 şi 84-78 cu Luxemburg, 75-62 şi 85-71 cu Norvegia (turul I) şi 80-72 şi 79-66 cu Macedonia de Nord, 76-64 şi 66-86 cu Ungaria (turul II).

După turul I din preliminariile europene, primele trei clasate se califică în turul II, prevăzut cu patru grupe a câte 6 echipe.

Urmează tot meciuri tur-retur, între echipele din grupe care nu s-au întâlnit în primul tur, iar primele trei clasate, 12 echipe europene în total, se vor califica la turneul final al Cupei Mondiale din 2027, la startul căreia se vor afla 32 de reprezentative din întreaga lume.

Cupa Mondială din 2027 va avea loc în Qatar.