Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

BCR şi Erste Group acordă o finanţare de 151 de milioane de euro pentru un nou proiect de energie eoliană

L.B.
Bănci-Asigurări / 1 iulie, 15:58

BCR şi Erste Group acordă o finanţare de 151 de milioane de euro pentru un nou proiect de energie eoliană

Parcul eolian onshore Peştera II va avea o capacitate instalată de 392 MW şi este una dintre cele mai mari investiţii în infrastructură de energie regenerabilă din România.

Proiectul este dezvoltat de Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), un investitor recunoscut pentru dezvoltarea de infrastructură de energie regenerabilă la nivel global.

BCR, împreună cu Erste Group Bank AG, a acţionat în rol de Creditor Senior şi Bancă de Hedging, BCR având şi rol de Agent de Facilitate şi Garanţie, Bancă Emitentă de Instrumente de Garantare şi Bancă de Cont Curent.

Banca Comercială Română (BCR) şi Erste Group Bank AG au acordat o finanţare sustenabilă de 151 de milioane de euro pentru construcţia parcului eolian Pestera II, cu o capacitate de 392 MW, situat în judeţul Constanţa. Proiectul este dezvoltat de Copenhagen Infrastructure Partners, o firmă de investiţii specializată în dezvoltarea şi implementarea proiectelor de infrastructură energetică la nivel global, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Pachetul total de finanţare se ridică la 510 milioane de euro şi este asigurat de un consorţiu format din şapte bănci comerciale locale şi internaţionale, iar capitalul propriu este finanţat de proprietarii proiectului, prin CIP Growth Markets Fund II (GMF II), Banca Europeană de Investiţii şi un fond de pensii danez.

BCR şi Erste Group Bank AG acţionează în calitate de creditori principali şi bănci furnizoare de soluţii de hedging. BCR are, de asemenea, rol de Agent de Garanţii şi Agent de Facilitate, fiind totodată bancă emitentă de instrumente de garantare şi bancă de administrare a conturilor curente.

Proiectul reprezintă una dintre cele mai mari investiţii în energie regenerabilă din România şi este una dintre cele mai mari finanţări sustenabile din Europa Centrală şi de Est.

„BCR este partener financiar pentru companiile care modernizează sectorul energetic din România, iar un proiect de anvergura Peştera II arată cât de mult contează expertiza şi experienţa în structurarea finanţărilor complexe. Ne bucurăm să fim alături de Copenhagen Infrastructure Partners într-unul dintre cele mai mari proiecte de energie regenerabilă din Europa Centrală şi de Est, care contribuie la securitatea energetică a României şi la poziţionarea ţării noastre ca hub de diversitate energetică în regiune". - Manuela Trisnevschi, Head of Energy and Utilities, Corporate Banking, BCR

Peştera II este şi cel mai mare proiect eolian din România subvenţionat prin schema contractelor pentru diferenţă (CfD) derulată la finele anului 2024. Amplasat pe raza comunelor Peştera şi Ciocârlia din judeţul Constanţa, proiectul s-a calificat pentru a primi subvenţii CfD pe o perioadă de 15 ani, pentru o putere instalată de 245 MW.

Parcul eolian este aşteptat să intre în funcţiune în 2028, contribuind la consolidarea securităţii energetice a României.

„Pentru noi, totul porneşte de la modul în care România poate conduce tranziţia energetică a regiunii. Iar parcul eolian Peştera II este exact tipul de investiţie în care BCR îşi dovedeşte rolul de partener pentru proiecte complexe, expertiza în structurarea finanţării fiind dublată de o cunoaştere aprofundată a sectorului energetic şi a provocărilor sale".

Cătălin Bojoga, Senior Banker Energy & Utilities, BCR

Tranzacţia a beneficiat de sprijinul mai multor consultanţi, printre care White & Case si Bondoc & Asociaţii, în calitate de consilieri juridici ai sindicatului de bănci, EY, în calitate de consultant financiar şi fiscal, şi Marsh, în calitate de consultant de asigurări al finanţării.

În 2025, BCR a acordat finanţări de peste 800 de milioane de euro sectorului energetic din România, prin structuri bilaterale sau sindicalizate, pentru proiecte ce însumează peste 1.150 MW putere instalată. Peste 300 de milioane de euro au mers către proiecte noi de energie regenerabilă, BCR fiind principalul partener bancar pe tot ce înseamnă investiţii în capacităţi de producţie, reţele de distribuţie şi soluţii de stocare.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Bănci-Asigurări

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

01 iulie

Citeşte Ziarul BURSA din 01 iulie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

01 iulie
Ediţia din 01.07.2026

Consultă arhiva ziarului
Conferinţa BURSA “Digitalizare şi Siguranţă Cibernetică”
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

01 Iul. 2026
Euro (EUR)Euro5.2409
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6023
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6790
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0966
Gram de aur (XAU)Gram de aur589.5791

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb