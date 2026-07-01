BCR şi Erste Group acordă o finanţare de 151 de milioane de euro pentru un nou proiect de energie eoliană

Banca Comercială Română (BCR) şi Erste Group Bank AG au acordat o finanţare sustenabilă de 151 de milioane de euro pentru construcţia parcului eolian Pestera II, cu o capacitate de 392 MW, situat în judeţul Constanţa. Proiectul este dezvoltat de Copenhagen Infrastructure Partners, o firmă de investiţii specializată în dezvoltarea şi implementarea proiectelor de infrastructură energetică la nivel global, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Pachetul total de finanţare se ridică la 510 milioane de euro şi este asigurat de un consorţiu format din şapte bănci comerciale locale şi internaţionale, iar capitalul propriu este finanţat de proprietarii proiectului, prin CIP Growth Markets Fund II (GMF II), Banca Europeană de Investiţii şi un fond de pensii danez.

BCR şi Erste Group Bank AG acţionează în calitate de creditori principali şi bănci furnizoare de soluţii de hedging. BCR are, de asemenea, rol de Agent de Garanţii şi Agent de Facilitate, fiind totodată bancă emitentă de instrumente de garantare şi bancă de administrare a conturilor curente.

Proiectul reprezintă una dintre cele mai mari investiţii în energie regenerabilă din România şi este una dintre cele mai mari finanţări sustenabile din Europa Centrală şi de Est.

„BCR este partener financiar pentru companiile care modernizează sectorul energetic din România, iar un proiect de anvergura Peştera II arată cât de mult contează expertiza şi experienţa în structurarea finanţărilor complexe. Ne bucurăm să fim alături de Copenhagen Infrastructure Partners într-unul dintre cele mai mari proiecte de energie regenerabilă din Europa Centrală şi de Est, care contribuie la securitatea energetică a României şi la poziţionarea ţării noastre ca hub de diversitate energetică în regiune". - Manuela Trisnevschi, Head of Energy and Utilities, Corporate Banking, BCR

Peştera II este şi cel mai mare proiect eolian din România subvenţionat prin schema contractelor pentru diferenţă (CfD) derulată la finele anului 2024. Amplasat pe raza comunelor Peştera şi Ciocârlia din judeţul Constanţa, proiectul s-a calificat pentru a primi subvenţii CfD pe o perioadă de 15 ani, pentru o putere instalată de 245 MW.

Parcul eolian este aşteptat să intre în funcţiune în 2028, contribuind la consolidarea securităţii energetice a României.

„Pentru noi, totul porneşte de la modul în care România poate conduce tranziţia energetică a regiunii. Iar parcul eolian Peştera II este exact tipul de investiţie în care BCR îşi dovedeşte rolul de partener pentru proiecte complexe, expertiza în structurarea finanţării fiind dublată de o cunoaştere aprofundată a sectorului energetic şi a provocărilor sale".

Cătălin Bojoga, Senior Banker Energy & Utilities, BCR

Tranzacţia a beneficiat de sprijinul mai multor consultanţi, printre care White & Case si Bondoc & Asociaţii, în calitate de consilieri juridici ai sindicatului de bănci, EY, în calitate de consultant financiar şi fiscal, şi Marsh, în calitate de consultant de asigurări al finanţării.

În 2025, BCR a acordat finanţări de peste 800 de milioane de euro sectorului energetic din România, prin structuri bilaterale sau sindicalizate, pentru proiecte ce însumează peste 1.150 MW putere instalată. Peste 300 de milioane de euro au mers către proiecte noi de energie regenerabilă, BCR fiind principalul partener bancar pe tot ce înseamnă investiţii în capacităţi de producţie, reţele de distribuţie şi soluţii de stocare.