Bermas - pierdere de 0,16 milioane lei în primul semestru, mai mică decât cea din ianuarie-iunie 2024

Producătorul de bere sucevean Bermas a înregistrat o pierdere de 0,16 milioane lei, la jumătatea anului, cu 31% sub mai mică decât cea din acelaşi interval al anului trecut, în vreme ce veniturile totale s-au ridicat la 22,3 milioane lei, în creştere cu 8,3%, conform raportului emitentului publicat, vineri, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Cifra de afaceri s-a ridicat la 19,1 milioane lei, cu 7% peste cea din intervalul ianuarie - iunie 2024, de 17,9 milioane lei. Pe de altă parte, cheltuielile totale au fost de 22,5 milioane lei, cu 7,8% mai mari comparativ cu cele din primele şase luni ale anului trecut. Dintre acestea, cheltuileile cu materiile prime, materialele consumabile şi energia reprezentau de 37,4% din total, cheltuielile cu salariile, inclusiv asigurările şi protecţia socială echivalau 46,2%, în vreme ce cheltuileile cu amortizarea activelor şi alte prestaţii externe reprezentau 16,4%.

Bermas Suceava este deţinută în proporţie de 30,86% de către Asociaţia Victoria Bermas, 20,8% aparţine Asociaţiei Pas Bermas, în timp ce 13,6% din producătorul de bere este în proprietatea Vivat Construct. Evaluarea bursieră a companiei se ridică la 55 milioane lei.