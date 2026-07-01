BID şi EIF lansează fondul de fonduri RoBOOST

Banca de Investiţii şi Dezvoltare şi Fondul European de Investiţii au semnat un Memorandum de Înţelegere pentru crearea fondului RoBOOST destinat finanţării companiilor din România, potrivit unui comunicatul de presă remis redacţiei.

Noul proiect va stimula investiţiile în economia naţională, transmite sursa menţionată. Banca de Investiţii şi Dezvoltare are în vedere o contribuţie de 100 de milioane de euro pentru acest nou mecanism, notează comunicatul.

„Acest fond este o premieră pentru România şi un proiect pe care l-am iniţiat şi susţinut încă de la început, atât prin dialogul cu Fondul European de Investiţii, cu Banca Europeană de Investiţii şi cu Nadia Calviño, preşedinte BEI, cât şi prin crearea cadrului legal care permite Băncii de Investiţii şi Dezvoltare să iniţieze şi să participe la astfel de vehicule de investiţii. Acest mecanism arată că statul român începe să folosească mai inteligent instrumentele financiare pe care le are la dispoziţie: nu doar alocări bugetare clasice, ci capital public care mobilizează capital privat şi instituţional pentru companiile româneşti. Prin RoBOOST, BID îşi consolidează rolul de bancă naţională de dezvoltare, iar România face un pas important în dezvoltarea pieţei de private equity şi venture capital. Într-un context economic internaţional volatil, avem nevoie de mecanisme moderne care să ducă finanţarea către start-up-uri, IMM-uri, companii în creştere şi proiecte strategice. Este un semnal că România poate construi, împreună cu partenerii europeni, instrumente de investiţii capabile să susţină inovarea, competitivitatea şi creşterea economică pe termen lung”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Mecanismul va facilita accesul la capital şi pentru proiecte de infrastructură, inclusiv în domeniul energiei regenerabile, informează instituţia. Structura de tip fond de fonduri va atrage capital instituţional pe piaţa românească, potrivit sursei menţionate.

„Acest parteneriat reflectă rolul BID de bancă naţională de dezvoltare în construirea unei pieţe de investiţii mai solide în România. Construim astfel infrastructura prin care capitalul poate ajunge mai eficient la companiile româneşti cu potenţial de creştere. Pentru antreprenori, RoBOOST înseamnă acces la finanţare adaptată etapelor de dezvoltare ale afacerii, iar pentru economia României înseamnă o piaţă de investiţii mai matură, mai predictibilă, capabilă să susţină inovarea, competitivitatea şi dezvoltarea pe termen lung”, a declarat Raluca Nicolescu, Director General al Băncii de Investiţii şi Dezvoltare.

Cele două entităţi financiare au în vedere şi extinderea colaborării prin programe europene în domeniul tehnologiei sau al securităţii cibernetice, transmite sursa citată. Instituţiile semnatare vor încheia ulterior un acord bilateral pentru selectarea intermediarilor financiari, potrivit comunicatului de presă.

„Semnarea acestui Memorandum de Înţelegere marchează atât o continuare a colaborării noastre de lungă durată cu România, cât şi un pas important înainte în parteneriatul nostru cu Banca de Investiţii şi Dezvoltare. În parteneriat cu Guvernul României, EIF a susţinut deja aproximativ 30 de fonduri de equity pentru a investi în România, contribuind la niveluri record de investiţii şi fundraising. Susţinem, de asemenea, potenţialul de integrare a României pe pieţele de capital paneuropene prin programe precum European Tech Champions Initiative 2.0. Împreună cu BID, ne propunem să valorificăm acest moment favorabil şi să sprijinim în continuare dezvoltarea ecosistemului investiţional românesc”, a declarat Marjut Falkstedt, Chief Executive al Fondului European de Investiţii.