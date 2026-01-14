Bill Clinton refuză să se prezinte la audieri în Congres, în scandalul Epstein

Fostul preşedinte american Bill Clinton a refuzat să se prezinte marţi la Capitoliu, la Washington, la o audiere parlamentară cu privire la legăturile sale trecute cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, expunându-se împreună cu soţia sa Hillary Clinton unor urmăriri penale cu privire la obstrucţionarea activităţii Congresului, potrivit news.ro.

”El nu s-a prezentat azi (marţi)”, şi-a exprimat regretul în faţa presei preşedintele republican al unei puternice Comisii din cadrul Camerei Reprezentanţilor - Committee on Oversight and Government Reform - care anchetează cu privire la scandalul Epstein, James Comer.

”Nimeni nu-l acuză pe Bill Clinton de ceva condamnabil. Avem doar nişte întrebări”, a declarat alesul despre fostul preşedinte democrat, în vârstă de 79 de ani.

Soţia sa, Hillary Clinton, o fostă secretară de Stat şi candidata democrată în alegerile prezideţiale din 2016, înfrântă de către Donald Trump, este aşteptată miercuri în Congres.

Însă, într-o scrisoare publicată marţi, cuplul Cinton a anunţat că refuză să se prezinte la audieri şi afirmă că citaţiile care le-au fost trimise sunt ”nevalabile din punct de vedere legal”.

În această scrisoare pe un ton dur, Bill şi Hillary Clinton critică de asemenea faptul că James Comer a permis Comisiei să anuleze citaţii ale altor şapte foşti oficiali, în schimbul unor depoziţii scrise, în contextul în care alesul republican a refuzat în mai multe lucruri să facă acelaşi lucru în privinţa cuplului.

”Noi am încercat să vă dăm puţinul de informaţii pe care-l avem. Am făcut-o pentru că infracţiunile domnului Epstein au fost oribile”, afirmă ei.

O figură a ”jet-set”-ului newyorkez, Jeffrey Epstein este acuzat de faptul că a exploatat sexual peste 1.000 de femei tinere, inclusiv minore.

El a fost găsit spânzurat în celula în care era încarcerat la New York în 2019, înaintea procesului cu privire la infracţiuni sexuale.

Moartea sa a alimentat nenumărate teorii ale complotului, potrivit cărora a fost asasinat cu scopul de a se proteja personalităţi de prim-plan.

În campania sa din 2024, Donald Trump a promis bazei sale electorale dezvăluiri zgomotoase.

Însă republicanul a fost reticent, după ce s-a întors la putere, să publice doarul, iar acest lucru s-a întors împotriva sa, inclusiv în rândul susţinătorilor săi.

În august, la momentul la care controversa lua amploare cu privire la lipsa de transparenţă a Guvernului, cuplul Clinton a fost citat să compară în Congres.

”Potrivit propriilor mărturisiri, aţi călătorit la bordul avionului privat al lui Jeffrey Epstein în patru rânduri, în 2002 şi 2003”, se arată în scrisoarea de oonvocare adresată lui Bill Clinton de către James Comer.

Comisia urmează să se pronunţe - săptămâna viitoare - prin vot asupra unei lansări a procedurii cu privire la obstrucţionarea prerogativelor Congresului împotriva fostului preşedinte, a anunţat marţi oficialul republican.

O astfel de procedură este necesar să fie adoptată apoi, tot prin vot, în Camera Reprezentanţilor, înaintea unor eventuale urmăriri penale ale Departamentului Justiţiei.

Bill Clinton, care declara în 2019 că nu mai vorbise cu Jeffrey Epstein de peste zece ani, a dezminţit întotdeauna că a ştiut despre aceste infracţiuni

Apropiat, o vreme, al finanţistului, cu care frecventa aceleaşi cercuri, Donald Trump a a negat, la rândul său, că ştia despre comportamentul infracţional al acestuia şi dă asigurării că a rupt-o cu acesta înainte ca acesta să aibă probleme cu justiţia.

El a cerut însă, la jumătatea lui noiembrie, o anchetă cu privire la legături între predecesorul său democrat Bill Clinton şi Jeffrey Epstein.

La sfârşitul lui decembrie, după luni de tergiversări, Guvernul său a început să publice mii de fotografii, videouri şi texte despre finanţistul bogat.

Însă întregul dosar nu a fost încă făcut public, aşa cum prevede o lege pe care a promulgat-o în noiembrie, iar multe fişiere publicate au fost larg cenzurate, ca de exemplu un document de 119 pagini cenzurat în întregime.

În scrisoarea lor de marţi, Bill şi Hillary Clinton îl critică pe James Comer pentru că nu şi-a folosit, acuză ei, puterile de conducător parlamentar, pentru a o ”obliga pe secretara Justiţiei să respecte legea şi să publice toate documentele Epstein, inclusiv orice element care(-i) priveşte, aşa cum (au) cerut în mod public să se facă”.