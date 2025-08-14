Binance: SEC clarifică statutul tokenurilor lichide de staking

Industria cripto primeşte trei veşti majore cu potenţial de a accelera adopţia globală, arată o analiză Binance. Comisia pentru Bursă şi Valori Mobiliare din SUA (SEC) a anunţat că tokenurile de staking lichid nu sunt clasificate ca valori mobiliare, ceea ce oferă o claritate sporită pentru piaţă şi facilitează includerea acestora în ETF-uri care încorporează mecanisme de staking. Decizia poate stimula şi alte segmente ale ecosistemului DeFi, precum bridging-ul cross-chain şi tokenurile wrapped.

În paralel, preşedintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin executiv care permite includerea criptomonedelor în planurile de pensii 401(k), cu o piaţă evaluată la 12,5 trilioane de dolari şi utilizată de aproximativ 90 de milioane de americani. Ordinul vizează şi extinderea accesului la investiţii alternative, precum companii private şi imobiliare, prin reanalizarea şi clarificarea reglementărilor existente.

Pe segmentul corporativ, Ripple a anunţat achiziţia platformei Rail, specializată în plăţi cu stablecoin-uri, pentru 200 de milioane de dolari. Tranzacţia, programată să se încheie în trimestrul al patrulea din 2025, are ca scop consolidarea capacităţilor stablecoin-ului propriu RLUSD şi poziţionarea companiei drept furnizorul celei mai cuprinzătoare soluţii de plăţi cu stablecoin disponibilă pe piaţă.