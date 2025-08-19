Bitget: Teren volatil pentru Bitcoin în acest sezon estival; Cât de probabil ar fi un nou maxim istoric în septembrie?

Bitcoin traversează o perioadă plină de contraste. După ce a atins recent un nou maxim istoric, depăşind pragul de 124.000 de dolari, criptomoneda a intrat într-o fază de corecţie şi acum oscilează între 112.000 şi 118.000 de dolari. Această trecere bruscă nu este deloc întâmplătoare, pentru că reflectă atât volatilitatea contextului global, cât şi influenţa unor factori concreţi, arată Bitget, lider global în domeniul schimbului de criptomonede, într-un comunicat remis redacţiei.

„Deciziile de politică economică din SUA, încetinirea intrărilor de capital şi tiparele sezoniere pe care piaţa le repetă aproape previzibil, sunt doar câteva dintre cauzele acestei retrageri.

De ce a încetinit ascensiunea Bitcoin?

Unul dintre factorii cheie ai ajustării a fost schimbarea de sentiment generată de o declaraţie a Trezoreriei SUA. Oficialii au anunţat că nu intenţionează să continue achiziţiile de Bitcoin pentru o rezervă naţională, ceea ce a tăiat din avântul al pieţei şi a îndepărtat un catalizator al cererii, mai ales în apropierea pragului psihologic de 120.000 de dolari.

La presiunea generată de ştirile externe, s-au adăugat şi datele on-chain, care arată o încetinire vizibilă a intrărilor de capital nou. Acest tip de date provine direct din blockchain şi reflectă tranzacţiile şi mişcările reale de capital. Indicatorul Capitalizării Realizate (RC) pe 7 zile, ce măsoară creşterea capitalului investit, a scăzut semnificativ. Dacă în marile raliuri din martie şi decembrie 2024 sau iulie 2025 acesta depăşea constant 20 de miliarde de dolari, acum valoarea este de numai 5,8 miliarde. Diferenţa arată că piaţa se sprijină pe fluxuri mai reduse de capital proaspăt, ceea ce creşte şansele unei perioade de consolidare sau a unor corecţii repetate.

Datele on-chain arată, de asemenea, o rotaţie semnificativă de capital în interiorul ecosistemului crypto. În timp ce intrările în Bitcoin s-au redus, tot mai multe fonduri s-au orientat către Ethereum. Tendinţa este confirmată de creşterea raportului ETH/BTC şi de interesul instituţional reînnoit. Această mutare a „hărţii capitalului” are consecinţe importante: lichiditatea care altădată se îndrepta spre Bitcoin este acum absorbită de Ethereum, explică Bitget.

Pentru restul anului 2025, Bitcoin are două posibile direcţii. În scenariul optimist, dacă intrările de capital se reiau şi presiunea venită din rotaţia către Ethereum se stabilizează, moneda ar putea câştiga din nou teren. Depăşirea şi confirmarea zonei de 125.000 - 126.000 de dolari ar reprezenta un punct de pornire către noi maxime în trimestrul al treilea sau al patrulea. În acest caz, nu este exclusă o continuare a creşterii până spre 140.000 - 150.000 de dolari, mai ales dacă lichiditatea globală rămâne favorabilă şi cererea instituţională se reactivează.

În scenariul pesimist, evoluţia Bitcoin ar putea arăta semnele unei „oboseli” a trendului ascendent, dacă intrările de capital rămân scăzute şi lichiditatea continuă să migreze spre Ethereum. La aceasta se adaugă şi slăbiciunea sezonieră tipică lunii septembrie, care ar putea amplifica presiunea de scădere, punctează Bitget.

În aceste condiţii, Bitcoin ar putea coborî din nou spre intervalul 117.000 - 110.000 de dolari, cu riscul de a testa chiar zona de 100.000 de dolari, înainte de a-şi construi o bază solidă pentru o nouă revenire. Pentru investitori, un astfel de context cere prudenţă şi răbdare, având în vedere că pe termen scurt direcţia depinde de revenirea unor fluxuri semnificative de capital şi de schimbarea dinamicii actuale a pieţei, mai adaugă Bitget, lider global în schimbul de criptomonede”.