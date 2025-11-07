Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Black Friday la eMAG: vânzări de 609 milioane lei în primele trei ore şi peste 2 milioane de produse comandate

A.B.
Miscellanea / 7 noiembrie, 16:54

Black Friday la eMAG: vânzări de 609 milioane lei în primele trei ore şi peste 2 milioane de produse comandate

Evenimentul Black Friday organizat de eMAG a generat, în primele trei ore de la start, comenzi în valoare de 609 milioane de lei şi peste 2 milioane de produse vândute, potrivit datelor transmise de companie.

Cea mai mare cerere a fost înregistrată pentru produsele de uz casnic, băcănie, băuturi, petshop şi cosmetice, care au însumat peste 538.000 de unităţi vândute. Printre cele mai populare articole se numără telefonul Apple iPhone 15, televizorul Star-Light LED, un aparat de tuns Philips, un laptop Acer Aspire Lite 15 şi biletele la festivalul Beach Please!, care s-au epuizat în doar 30 de secunde la preţul promoţional de 10 lei.

Interesul ridicat pentru evenimentele de divertisment a determinat eMAG să suplimenteze oferta de bilete la festivalul Beach Please!, disponibile acum cu reduceri de până la 30%. În total, în primele ore ale evenimentului au fost comandate peste 5.500 de experienţe şi bilete la festivaluri.

„Black Friday a început în forţă la eMAG, iar în primele ore clienţii au participat la un adevărat maraton pentru a prinde cele mai bune oferte. Vom continua să suplimentăm stocurile pe tot parcursul zilei”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

Plata cu cardul s-a menţinut la un nivel record de 79%, iar 81,7% dintre comenzi vor fi livrate prin serviciul easybox. În total, 12.000 de parteneri din eMAG Marketplace au primit comenzi, cu 26% mai multe decât anul trecut.

Produsele speciale s-au numărat printre surprizele ediţiei din acest an: peste 5.600 de experienţe, 3.500 g de aur şi monede, 13 automobile, 1.000 kg de carne de porc, 2.400 bilete de avion şi 12.700 pachete de sănătate au fost achiziţionate în doar trei ore.

Topul judeţelor cu cea mai mare valoare medie a comenzilor este condus de Dolj, urmat de Ilfov, Constanţa, Timiş şi Giurgiu.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

