BlackRock închide şase fonduri ESG şi smart beta pe fondul scăderii interesului investitorilor

Investitorii manifestă un scepticism tot mai mare faţă de fondurile ESG (cu criterii de mediu, social şi guvernanţă corporativă), iar noile ghiduri emise de ESMA (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe) alimentează suplimentar îndoielile privind credibilitatea acestor instrumente, potrivit administratorului de ETF-uri croat InterCapital ETF.

Tendinţa accentuează nevoia unor strategii mai clare şi mai inovatoare în industrie. În acest context, BlackRock, cel mai mare administrator de active din lume, a decis să închidă şase ETF-uri din categoriile ESG, smart beta, regionale şi tematice, invocând cererea redusă din partea investitorilor.

Decizia, aplicată pe 14 august, vine după ce activele fondurilor au scăzut sub pragul de 50 de milioane de dolari şi evidenţiază diminuarea interesului pentru strategiile ESG şi smart beta.

Fondurile închise sunt: iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (IEMI), iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF USD (CGGD), iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (SUJS), iShares MSCI USA Momentum Factor Advanced UCITS ETF USD (IUME), iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility Advanced UCITS ETF USD (MVEM) şi iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF GBP (UKEL).

Potrivit analizei, ETF-urile smart beta îşi pierd atractivitatea în faţa strategiilor active „index-plus”, care reduc erorile de replicare, în timp ce produsele ESG sunt afectate de incertitudinea reglementărilor, temerile privind greenwashing-ul şi lipsa unor inovaţii relevante.