Blocul Naţional Sindical propune măsuri pentru normarea muncii şi avertizează că proiectul de lege riscă să fie îngropat

Blocul Naţional Sindical (BNS) a organizat marţi o dezbatere cu tema „Normarea muncii”, în cadrul căreia a solicitat introducerea unei metodologii unitare pentru stabilirea normelor de muncă şi certificarea specialiştilor care le elaborează, precum şi obligativitatea adaptării şi formării profesionale a salariaţilor atunci când introducerea inteligenţei artificiale schimbă modul de desfăşurare a muncii, conform comunicatului BNS citat. Liderii sindicali susţin că cele două propuneri urmăresc un sistem de normare corect, transparent şi adaptat noilor tehnologii, astfel încât beneficiile progresului să fie împărţite echitabil între angajatori şi salariaţi, potrivit sursei.

Preşedintele BNS, Dumitru Costin, a declarat că normarea muncii are legătură directă cu salarizarea şi timpul de lucru, fiind unul dintre principalele elemente care determină bunăstarea, dar a avertizat că, în această sesiune parlamentară, atât Puterea, cât şi Opoziţia, la presiunea mediului de afaceri, au considerat că e bine să îngroape proiectul de lege, conform declaraţiei citate. El a subliniat că va trebui să găsească aliaţi pentru a relua subiectul normării muncii, potrivit comunicatului.

Fostul ministru al Muncii, Alexandru Athanasiu, a explicat că pentru normarea efectivă a muncii sunt necesare trei elemente de legătură: timpul de lucru, norma de muncă şi remuneraţia, iar acestea trebuie să garanteze sănătatea şi securitatea în muncă, remuneraţia corectă şi nediscriminatorie, accesul liber la ocuparea unui post şi stabilitatea în muncă, conform discursului citat. El a precizat că, din punctul de vedere al reglementării la nivel de lege a normei de muncă, România este pionier sau veteran, deoarece legislaţiile altor state nu cuprind trimiteri legislative pe acest subiect, potrivit sursei.

BNS a realizat o analiză comparativă intitulată „Timpul de lucru şi sistemul de normare a muncii. Trăsături definitorii. Fundamentele normării”, realizată de Alexandru Athanasiu şi Ana-Maria Vlăsceanu Profirescu, care recomandă autorităţilor standardizarea metodologiei de normare, certificarea normatorilor şi obligaţia de adaptare profesională în contextul introducerii inteligenţei artificiale, conform Agerpres. Reprezentanţii BNS au subliniat că România se află într-un moment decisiv, deoarece legislaţia este incompletă, normele de aplicare lipsesc, iar utilizarea AI avansează fără un cadru care să protejeze salariaţii, potrivit comunicatului.