Bloomberg: Cea mai mare rafinărie din Europa produce la maximum combustibil pentru avioane

Cea mai mare rafinărie din Europa lucrează la capacitate maximă pentru a produce combustibil pentru avioane, pe fondul temerilor tot mai mari că războiul din Orientul Mijlociu va provoca o penurie, relatează Bloomberg.

La Rotterdam, Frans Everts, şeful diviziei olandeze a grupului Shell, a declarat că rafinăria Pernis funcţionează în regim de „producţie maximă de combustibil pentru avioane”. „Este foarte clar că fiecare rafinărie din Europa produce la maximum combustibil pentru avioane”, a spus el, potrivit Bloomberg.

Europa depinde puternic de importurile de combustibil pentru avioane, iar Bloomberg notează că piaţa nu mai beneficiază acum de principalul furnizor, întrucât aprovizionarea prin Strâmtoarea Ormuz este blocată.

Compania aeriană olandeză KLM a anunţat că va opera mai puţine zboruri de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, care este aprovizionat de rafinăria Pernis. La rândul său, Lufthansa a transmis în această săptămână că va elimina o parte dintre zborurile programate pentru vara aceasta, pentru a economisi combustibil, relatează Bloomberg. Rafinăria Pernis aprovizionează şi pieţele din Marea Britanie şi Germania.

Grupul Shell a fost nevoit să caute alternative la ţiţeiul din Orientul Mijlociu, după ce unii dintre cei mai mari producători mondiali au fost forţaţi să reducă producţia din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz, notează Bloomberg.

„Ne uităm la surse diferite, iar piaţa, desigur, trebuie să se reorienteze complet. Avem o prezenţă globală şi, prin urmare, şi capacitatea de a identifica oportunităţi”, a declarat Everts, citat de Bloomberg, cu ocazia lansării lucrărilor la uzina Holland Hydrogen 1, destinată producerii de hidrogen verde.

Bloomberg aminteşte că Pernis este cea mai mare rafinărie din Europa şi are o capacitate de procesare de aproximativ 400.000 de barili de ţiţei pe zi.

Această rafinărie este conectată la complexul chimic Moerdijk, unde sunt în curs lucrări de modernizare, iar Everts a spus că Shell transformă două turbine pe gaze naturale pentru a funcţiona pe electricitate, potrivit Bloomberg.