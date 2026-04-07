Bloomberg: Gazele naturale s-au scumpit în Europa, după ce Trump a ameninţat cu escaladarea războiului din Iran

Preţul gazelor naturale a crescut uşor în Europa, după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat că întregul Iran ar putea fi distrus marţi seară, avertizând Teheranul că trebuie să încheie un acord până atunci sau riscă să suporte consecinţele, transmite Bloomberg.

În jurul orei 8:21 a.m., la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale erau în creştere cu 1,5%, până la 50,80 de euro pentru un megawatt-oră (MWh), după ce au înregistrat un salt de peste 55% de la începutul războiului din Iran, relatează Bloomberg.

Luni seara, Trump a declarat pentru Bloomberg că armata americană ar putea distruge "fiecare pod din Iran până mâine seară, ora 12:00", dacă Iranul nu ajunge la un acord până la termenul limită de marţi, ora 20:00. De asemenea, centralele electrice din Iran vor fi "aruncate în aer şi nu vor mai fi folosite niciodată", a adăugat liderul de la Casa Albă, potrivit aceleiaşi surse.

Iranul a avertizat, citat de Bloomberg, că va răspunde la astfel de atacuri prin intensificarea propriilor atacuri asupra infrastructurii energetice din Golful Persic, o mişcare care ar putea reduce şi mai mult aprovizionarea cu energie la nivel mondial.

În ceea ce priveşte Europa, restricţiile prelungite riscă să complice eforturile de reumplere a depozitelor de gaze, care acum sunt la puţin peste 28% din capacitate, înainte de iarna viitoare, avertizează Bloomberg. Chiar dacă, în mod normal, cea mai mare parte a gazului din Orientul Mijlociu merge către Asia, perturbările continue din Orientul Mijlociu ar putea intensifica concurenţa pentru livrări limitate de gaze naturale lichefiate, conform informaţiilor transmise de Bloomberg.

Potrivit traderilor citaţi de Bloomberg, Iranul nu a permis încă trecerea niciunei nave încărcate cu gaze lichefiate prin Strâmtoarea Ormuz în ultimele săptămâni, o interdicţie care riscă să exacerbeze penuriile globale. Petrolierele şi alte nave au trecut prin strâmtoare, de obicei cu permisiunea Iranului, în timp ce o cincime din aprovizionarea mondială cu gaze lichefiate rămâne întreruptă, relatează Bloomberg.