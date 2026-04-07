Bloomberg: Orban i-a spus lui Putin că poate fi „şoricelul” care îl ajută pe „leul” rus

P.C.
Internaţional / 7 aprilie, 16:53

Viktor Orban i-a oferit anul trecut lui Vladimir Putin ajutor „în orice fel”, inclusiv prin găzduirea la Budapesta a unui summit pentru soluţionarea conflictului din Ucraina, potrivit transcrierii unei convorbiri telefonice realizate de guvernul ungar şi analizate de Bloomberg.

Convorbirea cordială dintre premierul ungar şi liderul de la Kremlin a avut loc în contextul în care Donald Trump acceptase organizarea unui al doilea summit privind războiul din Ucraina în capitala Ungariei, relatează Bloomberg.

În timpul discuţiei, Orban îl numeşte pe Putin prieten şi spune că relaţia lor apropiată datează de la o întâlnire avută în 2009, la Sankt Petersburg, notează Bloomberg.

„Dar ieri prietenia noastră a atins un nivel atât de înalt, încât pot ajuta în orice fel - există o poveste în cărţile noastre ilustrate, în care un şoarece ajută un leu”, îi spune Orban lui Putin, conform transcrierii analizate de Bloomberg. „Sunt gata să ajut imediat. În orice chestiune în care pot fi de ajutor, vă stau la dispoziţie”, îl asigură premierul ungar pe liderul rus.

Putin îi răspunde că apreciază foarte mult relaţia lor şi afirmă că Budapesta ar fi „poate singura ţară europeană care este un loc acceptabil” pentru o eventuală întâlnire cu Trump, potrivit Bloomberg.

La acel moment, Ungaria anunţase că se va asigura că Putin, vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internaţională, va putea intra fără probleme în ţară pentru un summit cu preşedintele SUA, mai arată Bloomberg. Guvernul lui Orban este în curs de retragere din această instanţă.

Liderul rus îi spune, de asemenea, lui Orban că apreciază poziţia sa „independentă şi flexibilă” faţă de războiul din Ucraina, relatează Bloomberg.

Un purtător de cuvânt al guvernului ungar nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii şi nici cererii de publicare a transcrierii convorbirii din 17 octombrie, precizează Reuters. Nici Kremlinul nu a comentat imediat, potrivit aceleiaşi surse.

Orban, naţionalist eurosceptic aflat la putere din 2010, intră pe 12 aprilie în cea mai dificilă campanie de realegere din ultimii 16 ani, notează Bloomberg.

Premierul ungar a menţinut relaţii cordiale cu Putin în pofida războiului din Ucraina şi a păstrat dependenţa puternică a Ungariei de petrolul şi gazul rusesc. Invocând o dispută cu Kievul privind o conductă de petrol avariată în război, Orban a blocat şi punerea în aplicare a unui împrumut al Uniunii Europene către Ucraina, convenit încă din decembrie, relatează Bloomberg.

Publicarea transcrierii vine după difuzarea unui clip audio de către un canal de investigaţii, în care apăreau ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, şi omologul său rus, Serghei Lavrov, discutând despre sancţiunile UE, mai arată Bloomberg.

Dezvăluirile apar şi în momentul în care vicepreşedintele american JD Vance a ajuns la Budapesta pentru a-şi exprima sprijinul electoral faţă de Viktor Orban, notează Bloomberg.

Curs valutar BNR

07 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0963
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4068
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5200
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8481
Gram de aur (XAU)Gram de aur661.6256

