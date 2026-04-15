Blue Capital cere distribuirea a jumătate din profitul Lion Capital ca dividende

Blue Capital, societate care deţine 8,5% din Lion Capital, solicită ca jumătate din profitul realizat anul trecut de fosta SIF Banat-Crişana să fie distribuit acţionarilor sub formă de dividende, conform unui raport al emitentului publicat, ieri, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Solicitarea Blue Capital apare în contextul în care, conducerea fostei SIF Banat-Crişana a propus alocarea întregului profit net de anul trecut la ”Alte Rezerve”, ca surse proprii de finanţare. Lion Capital a realizat un profit de 470,9 milioane lei în 2025, astfel încât solicitarea Blue Capital vizează distribuirea sumei de 235,4 milioane lei ca dividende, respectiv un dividend brut de 0,4639 lei, echivalentul unui randament net de 8,6%, raportat la preţul de închidere de ieri al acţiunii societăţii, de 4,51 lei.

În justificarea solicitării, Blue Capital menţionează că propunerea de distribuire a jumătate din profitul net sub formă de dividende pentru acţionari se bazează pe documentele şi politicile adoptate la nivelul Lion.

”Conform politicii de dividende a Lion, societatea urmăreşte menţinerea unui echilibru optim între distribuirea de remuneraţii către acţionari şi necesitatea finanţării dezvoltării viitoare prin reinvestirea profiturilor realizate.

Strategia Lion de păstrare a echilibrului sus-menţionat presupune consolidarea atractivităţii investiţionale pe termen lung pentru acţiunile Lion Capital şi prezervarea capacităţii de dezvoltare a societăţii, asigurând astfel o profitabilitate sustenabilă care să contribuie la maximizarea valorii generate pentru acţionari.

Contrar prevederilor politicii de dividend, în ultimele trei exerciţii financiare (2022, 2023 şi 2024) nu a fost propusă nicio distribuire de dividende, deşi Lion a raportat profit net.

Totodată, perspectivele investiţionale (pentru favorizarea cărora, conceptual, Lion ar decide să nu distribuie dividende) nu au fost fundamentate, certe sau predictibile. Mai mult de atât, echipa de conducere de la nivelul Lion nu a fundamentat, nici la momentul propunerii de distribuţie a profitului net şi nici la un moment ulterior (cu privire la exerciţiile financiare anterioare) modul în care a efectuat investiţiile din profitul net, respectiv randamentul investiţiilor aferent sumelor utilizate din profitul net reinvestit.

Aceeaşi lipsă de transparenţă privind propunerea conducerii Lion de a nu distribui dividende reiese şi din modul în care este întocmit şi prezentat proiectul de Buget de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2026. Similar cu proiectul de Buget de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2025, documentul este deficitar, întrucât:

- nu propune o direcţie clară de creştere în sectoare investiţionale selective (nu prezintă elemente concrete de strategie sau acţiune);

- menţine structura actuală a portofoliului, unde principalele venituri provin din dividende şi dobânzi;

- nu justifică lipsa distribuţiei de dividende”, se arată în solicitarea de completare a adunării acţionarilor Lion ce este programată pentru 29 aprilie.

Conform solicitării Lion, cel mai important argument în favoarea distribuirii dividendelor este necesitatea restabilirii încrederii investitorilor în conducerea Fondului.

”Acţiunile Lion se tranzacţionează la un discount de aproximativ 63% faţă de Valoarea Unitară a Activului Net (VUAN), ceea ce indică lipsa de încredere a investitorilor în echipa de conducere şi poziţionează Lion drept fondul de investiţii alternative care se tranzacţionează cu cel mai mare discount pe Bursa de Valori Bucureşti. Pentru a corecta această situaţie, sunt necesare măsuri urgente de diminuare a discountului, ori echipa de conducere Lion continuă cu abordarea avută în ultimii ani (care s-a dovedit ineficientă), refuzând să acţioneze în vederea protejării şi promovării intereselor investitorilor săi”, se mai arată în solicitarea Lion.

Având în vedere cele expuse, Blue Lion consideră că Lion trebuie să ia măsuri imediate pentru a restabili încrederea investitorilor şi a reduce decalajul dintre preţul de piaţă şi VUAN, printre recomandări fiind:

- respectarea Politicii de dividend sau modificarea acesteia pentru a oferi investitorilor predictibilitate şi încredere deoarece neacordarea de dividende ani la rând, deşi Politica prevede distribuirea de remuneraţii către acţionari, generează o situaţie care este de natură să inducă în eroare în mod intenţionat investitorii de retail şi non-profesionali;

- acordarea de dividende pentru reducerea discountului faţă de VUAN (distribuirea de dividende atrage investitori noi, care urmăresc venituri din dividende, şi semnalizează încredere - dividendele pot indica faptul că fondul generează venituri suficiente, ceea ce poate întări percepţia investitorilor şi reduce discountul faţă de VUAN).

- alte distribuţii (răscumpărarea acţiunilor proprii pentru diminuarea capitalului social, respectiv returnările de capital, pe modelul Fondului Proprietatea) care au drept scop reducerea discountului faţă de VUAN;

- diversificarea portofoliului prin reducerea expunerii pe sectorul financiar şi imobiliar.

”Adoptarea acestor măsuri ar contribui la creşterea atractivităţii investiţionale a Fondului şi la consolidarea relaţiei de încredere cu acţionarii şi investitorii”, se menţionează în solicitarea Blue Capital.

Anul trecut, precum şi în anii 2024 şi 2023, Blue Capital a formulat solicitări similare, care însă au fost respinse de adunarea acţionarilor fostei SIF Banat-Crişana. Asociaţia Investitorilor la SIF-uri, împreună cu alţi actori ai pieţei de capital, au acuzat în repetate rânduri conducerea Lion Capital că foloseşte banii societăţii pentru a controla, prin intermediari, deciziile adunării acţionarilor, în interes propriu.

În 2023, Blue Capital era deţinută în proporţie de 65,85% de Macelia Investments din Cipru, conform Risco.ro. În spatele Macelia se afla familia Bîlteanu.