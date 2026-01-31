Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Blue Origin suspendă turismul spaţial pentru doi ani ca să se concentreze pe programul selenar

T.B.
Internaţional / 31 ianuarie, 13:12

Compania spaţială americană Blue Origin, fondată de Jeff Bezos, a anunţat vineri că va suspenda zborurile de turism spaţial timp de cel puţin doi ani, pentru a se concentra pe „capacităţile umane ale companiei pentru programul selenar”, transmite DPA.

Potrivit unui comunicat al companiei, „Blue Origin a anunţat astăzi că îşi va întrerupe lansările New Shepard şi va realoca resursele pentru a accelera dezvoltarea capacităţilor umane ale companiei pentru programul selenar”. În acelaşi document, compania afirmă că decizia reflectă angajamentul faţă de „obiectivul naţiunii de a se întoarce pe Lună şi de a stabili o prezenţă selenară permanentă şi susţinută” (DPA).

Blue Origin face parte din programul Artemis al NASA, care urmăreşte să readucă astronauţii pe Lună pentru prima dată în peste 50 de ani şi să creeze o bază pentru viitoarele misiuni spre Marte, potrivit DPA.

Compania oferă zboruri scurte pentru turişti spaţiali din 2021, iar Jeff Bezos a fost unul dintre pasagerii zborului inaugural cu echipaj uman (DPA). Până în prezent, 98 de persoane au zburat în spaţiu în cadrul a 38 de misiuni, printre care cântăreaţa Katy Perry şi actorul William Shatner, notează DPA.

Turismul spaţial pentru clienţi bogaţi a fost criticat pentru beneficiile ştiinţifice limitate, impactul negativ asupra mediului şi caracterul său elitist. Blue Origin nu dezvăluie oficial preţul călătoriilor, dar estimările indică câteva sute de mii de dolari pe pasager, conform DPA.

