BNR: Datoria externă a României a crescut cu 7,48 miliarde euro în primele şase luni, la 212,37 miliarde euro

Banca Naţională a României anunţă că datoria externă totală a ţării a urcat, în perioada ianuarie-iunie 2025, cu 7,48 miliarde euro, ajungând la 212,37 miliarde euro.

Potrivit datelor BNR, datoria externă pe termen lung a însumat 162,08 miliarde euro (76,3% din total), în creştere cu 4,6% faţă de sfârşitul anului trecut, iar cea pe termen scurt a ajuns la 50,28 miliarde euro (23,7% din total), în urcare cu 0,8%.

Deficitul de cont curent s-a adâncit la 13,89 miliarde euro, faţă de 11,68 miliarde euro în aceeaşi perioadă din 2024, în principal din cauza creşterii deficitului balanţei bunurilor cu 1,91 miliarde euro.

Investiţiile străine directe au totalizat 2,78 miliarde euro, în creştere faţă de 2,41 miliarde euro în prima jumătate a anului trecut.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost de 15,5%, iar rezervele valutare acopereau 92,8% din datoria externă pe termen scurt la 30 iunie 2025, în scădere faţă de 99,1% la finalul lui 2024.