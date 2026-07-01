BNR: Rezervele internaţionale - iunie 2026

La 30 iunie 2026, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 63.493 milioane euro, faţă de 64.051 milioane euro la 31 mai 2026, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

• Intrări de 4.028 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor (inclusiv o tranşă din împrumutul acordat de Comisia Europeană în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă -PNRR- în sumă de aproximativ 2.250 milioane euro); alimentarea contului Comisiei Europene şi altele;

• Ieşiri de 4.586 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR; plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 11.766 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 30 iunie 2026 au fost de 75.259 milioane euro, faţă de 77.042 milioane euro la 31 mai 2026.

Plăţile scadente în luna iulie 2026 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 697 milioane euro.