Bogdan Chiriţoiu preia conducerea ACER pentru doi ani

Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a fost numit în fruntea Consiliului de Administraţie al Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) pentru un mandat de doi ani, potrivit Agerpres.

Chiriţoiu a fost numit membru al Consiliului de Administraţie de către Consiliul Uniunii Europene, la propunerea Guvernului României. Mandatul implică participarea la şedinţele periodice ale Consiliului şi coordonarea proiectelor strategice ale agenţiei, subliniază sursa citată.

Preşedintele ACER a declarat că principalele sale priorităţi sunt numirea unui nou director al agenţiei şi dezvoltarea unei pieţe energetice europene mai bine integrate, competitive şi eficiente. Totodată, Chiriţoiu a subliniat importanţa consolidării colaborării dintre ACER şi autorităţile naţionale de reglementare, esenţială pentru creşterea rezilienţei la şocuri externe, conform Agerpres.

Bogdan Chiriţoiu a afirmat că „politica energetică va continua să reprezinte una dintre principalele provocări ale Uniunii Europene” şi a evidenţiat că experienţa autorităţii române de concurenţă arată că o cooperare consolidată între agenţiile naţionale de reglementare aduce beneficii pentru toţi actorii implicaţi, notează Agerpres.

Regulamentul privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie (REMIT) urmăreşte prevenirea manipulării pieţei şi a tranzacţiilor bazate pe informaţii privilegiate pe pieţele angro de energie, inclusiv electricitate şi gaze naturale, adaugă sursa citată.

ACER contribuie la buna funcţionare a pieţei europene a energiei electrice, gazelor naturale şi hidrogenului. Agenţia oferă un cadru de cooperare pentru autorităţile naţionale de reglementare şi sprijină deciziile în probleme transfrontaliere, potrivit Agerpres.