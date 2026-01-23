Bogdan Ivan: ''Davos înseamnă relaţii şi oportunităţi pentru România''

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos are ca miză construirea de relaţii, deschiderea de punţi de dialog şi crearea de oportunităţi concrete pentru România, conform News.ro.

„Miza reală a participării la Forumul Economic Mondial de la Davos este capacitatea de a construi relaţii, de a deschide punţi de dialog şi de a crea oportunităţi concrete pentru ţara ta”, a scris ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pe Facebook, potrivit News.ro.

El afirmă că a avut discuţii directe despre investiţii în energie şi parteneriate strategice cu Howard Lutnick, fost consilier în administraţia Trump, cu Dr. Mehmet Oz, responsabil cu programele federale de asigurări de sănătate Medicare şi Medicaid din SUA, în valoare de peste 2 trilioane de dolari, cu Roxana Mânzatu, vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene, cu Apostolos Tzitzikostas, comisarul european pentru Transport durabil şi Turism, cu Alexandru Munteanu, prim-ministrul Republicii Moldova, cu Pralhad Venkatesh Joshi, ministrul indian al Energiei Regenerabile, al Alimentaţiei şi Distribuţiei Publice, cu Ebba Busch, ministrul Energiei din Suedia, cu ES Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, şi cu ES Paolo Zampolli, ambasador şi reprezentant special al preşedintelui Trump pentru Parteneriate Globale, relatează News.ro.

„Din delegaţia României au mai făcut parte Oana Ţoiu, ministrul Afacerilor Externe, Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, şi Radu Burnete, consilier prezidenţial în Departamentul Politici Economice şi Sociale. România devine un partener relevant atunci când vine cu proiecte clare, un mesaj ferm şi o viziune coerentă pe termen lung”, subliniază Ivan, conform News.ro.