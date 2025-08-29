Bogdan Ivan: Am ajuns la acord asupra unor măsuri pentru scăderea preţului energiei pe termen scurt şi mediu

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că, în urma unor discuţii cu toţi actorii implicaţi în domeniul energiei - de la producători, ANRE şi reprezentanţi ai bursei - autorităţile au căzut de acord asupra unor „puncte” care, odată implementate, ar putea duce la reducerea preţului la energia electrică pe termen scurt şi mediu. Acestea vor fi prezentate curând.

Ministrul a admis că România plăteşte unele dintre cele mai mari tarife din Europa din cauza unor decizii luate la nivel înalt, precum scoaterea din producţie a 7.000 MW energie în bandă, considerată „cea mai ambiţioasă ţintă de decarbonizare din Europa”. Acum trebuie găsite soluţii pentru reducerea preţurilor.

„Pentru a rezolva problema sistemic, am căutat, când am ajuns la minister, să văd cum am ajuns aici. Am adus la aceeaşi masă ANRE-ul, producători, furnizori, distribuitori ai energiei electrice, bursele, pentru a găsi o formulă prin care să scădem preţul. Trebuie ţinut cont de faptul că timp de 35 de ani aceşti oameni nu au stat la masă toţi, nu au lucrat împreună. Am reuşit ca după dezbateri interminabile, de zeci de ore, să cădem de acord asupra unor puncte care ar putea să ducă la reducerea preţului la energie pe termen scurt şi mediu. Aceste puncte le-am dezbătut şi în Guvern, ieri am căzut de acord pe o formă finală, iar săptămâna viitoare o să le prezint, împreună cu cei implicaţi, pentru că nu toate măsurile ţin de Ministerul Energiei”, a afirmat Bogdan Ivan.

El a precizat că proiecte abandonate sau blocate de zeci de ani, în care au fost blocate sute de milioane de euro, vor fi reluate pentru a creşte capacitatea de producţie a energiei electrice în bandă.

Ministrul a explicat că, după renunţarea la subvenţia pentru electricitate, facturile pentru 3,7 milioane de consumatori casnici aproape s-au dublat. „Este evident că pentru aproximativ 3,7 milioane de consumatori din România care consumau, în medie, sub 100 kWh şi aveau facturi în jur de 70 de lei, acum au ajuns la 130-140 de lei”, a spus Ivan.

De asemenea, consumatorii cu venituri mici vor primi vouchere lunare de 50 de lei, sumă „care va acoperi o parte din această creştere”.