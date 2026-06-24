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Bogdan Ivan (PSD): Victorie pentru România! Putem construi hidrocentralele blocate de ONG-uri!

T.B.
Politică / 24 iunie, 19:07

Bogdan Ivan (PSD): Victorie pentru România! Putem construi hidrocentralele blocate de ONG-uri!

Fostul ministru al energiei, deputatul Bogdan Ivan, anunţă o victorie pentru România, după ce legea care permite continuarea şi finalizarea hidrocentralelor începute înainte de 2007 a trecut de Curtea Constituţională, transmite Bogdan Ivan pe Facebook.

”Victorie pentru România!!! Putem construi hidrocentralele blocate de ONG-uri! Legea care permite continuarea şi finalizarea hidrocentralelor începute înainte de 2007 a trecut de Curtea Constituţională”, a scris Bogdan Ivan pe Facebook.

Social-democratul arată că, după ani de blocaje, procese şi piedici puse de USR şi ONG-urile lor, România merge mai departe cu proiecte strategice pentru securitate energetică, producţie internă şi facturi mai mici pentru români, potrivit Facebook.

”Să nu uităm că, atunci când apar dezechilibre în Sistemul Energetic Naţional, hidrocentralele sunt cele care intervin rapid, stabilizează reţeaua şi reduc dependenţa de importuri scumpe. Astăzi s-a făcut dreptate pentru România şi pentru românii care au nevoie de energie sigură şi ieftină”, subliniază Ivan, transmite Facebook.

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