Bolojan: ''Plafonarea la gaz nu este încă eliminată, decizia se va lua în curând''

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că eliminarea plafonării la gazele naturale, programată pentru luna aprilie, nu este încă sigură. O decizie va fi luată în următoarele două săptămâni, în urma analizei care se desfăşoară în aceste zile asupra acestei scheme de plafonare, potrivit Agerpres.

„În calculul reducerii ratei inflaţiei, schemele de protecţie în zona gazelor sunt un element important. În aceste zile facem toate simulările pentru a decide ce se întâmplă cu schema de plafonare, care expiră în primăvară, analizând evoluţia pieţei de gaze şi impactul asupra inflaţiei. Nu este sigură eliminarea plafonării, dar nici nu o putem prelungi mult, deoarece în prezent încălcăm o directivă europeană şi avem la dispoziţie doar câteva luni pentru a găsi o soluţie tranzitorie. Trebuie să vedem cum vom gestiona această situaţie în perioada următoare”, a declarat Ilie Bolojan, conform Agerpres.

„Cel mult într-o săptămână sau două vom lua o decizie, pe baza analizelor în curs, astfel încât să fie predictibilă cu câteva luni înainte. Astfel, piaţa gazelor să se poată ajusta şi să nu ajungem foarte aproape de luna aprilie fără o decizie”, a completat premierul, relatează sursa menţionată.