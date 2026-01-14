Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Bolojan: ”De 10 ani Primăria Generală a Bucureştiului este decapitalizată”

S.B.
Politică / 14 ianuarie, 08:55

Bolojan: ”De 10 ani Primăria Generală a Bucureştiului este decapitalizată”

Premierul Ilie Bolojan a declarat marţi că în Bucureşti, în ultimii 20-30 de ani, a fost o dispută între Primăria Generală şi primăriile de sector, iar în acest moment Primăria Generală este decapitalizată, informează Agerpres.

'În Bucureşti întotdeauna, în ultimii 20-30 de ani, a fost o dispută între Primăria Generală şi primăriile de sector. Atunci când primarul general era mai puternic, era într-o relaţie bună cu guvernarea, cu majoritatea, cotele care se distribuiau din impozitele pe venit, colectate de la toţi cetăţenii care lucrează în Bucureşti, Primăriei Generale, erau mai mari. Atunci când primarii de sector erau mai puternici, cum au fost în ultimii ani, atunci cotele mai mari rămâneau la primăriile de sector. S-a ajuns într-o situaţie în care, practic, de 10 ani de zile, Primăria Generală este decapitalizată. În momentul în care ai doar 40% din sumele care se colectează din acest impozit care vin la Primăria Generală şi nu 50%, de exemplu, cum a fost acum câţiva ani de zile, gândiţi-vă că asta înseamnă cam un punct procentual, înseamnă 100 de milioane, deci 10 puncte procentuale înseamnă 1 miliard şi peste 1 miliard de lei reprezintă doar datoria pe care o are STB către Ministerul de Finanţe. Deci trebuie făcută o reaşezare a impozitelor în Bucureşti', a spus premierul la TVR 1.

El a adăugat că referendumul făcut de fostul primar general Nicuşor Dan a fost 'o formulă de a răspunde printr-un vot popular unei necesităţi de subfinanţare'.

Întrebat dacă Guvernul va avea ca prioritate în elaborarea bugetului pe anul acesta punerea în practică a rezultatului acelui referendum, Bolojan a spus: 'Va fi dificil să găsim o formulă magică care să mulţumească pe toată lumea în formula de buget de anul acesta. Nu este foarte uşor, pentru că sumele pe care le-am transferat până acum nu le mai putem transfera către autorităţile locale. Deci va fi o scădere de sume care se va transfera către autorităţi locale. Vom decide cum vom face acest lucru, ceea ce inevitabil va crea nemulţumiri transpolitice, pentru că să ştiţi că un primar PNL, PSD, USR, UDMR are aceleaşi probleme şi aceleaşi nemulţumiri. Şi aici nu mai acţionează strict după un calapod politic, ci pur şi simplu îşi analizează problemele care ţin de localitate. Trebuie să procedăm cât mai corect posibil în condiţiile date, în aşa fel încât, pe de-o parte, să echilibrăm lucrurile în Bucureşti şi să respectăm voinţa bucureştenilor, în aşa fel încât Primăria Generală să nu fie practic o entitate falimentară, că ăsta este adevărul'.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  Frigu si foamea din apartamente
    (mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 10:41)

    E ca pe timpu lu Ceasca numa ca nu se ia curentu la ora 18 pentru 2 ore pana incepe mira la Televiziunea Romana. Da urmeaza si asta.. Cand te uiti pe graficu Transel ectrica te iei cu mainile de cap cum o tara fara industrie poate sa aiba un asemenea consum la orele de seara. Salvam planeta nu ne jucam...!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 13:41)

    Pai abroga legea, mama ta de ...!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

