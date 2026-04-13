Bolojan: ”Felicitări călduroase lui Peter Magyar pentru victoria în alegeri”

Premierul Ilie Bolojan îl felicită pe Peter Magyar pentru victoria în alegerile legislative din Ungaria. ”Aşteptăm cu interes consolidarea în continuare a Parteneriatului Strategic româno-ungar”, afirmă Bolojan, informează news.ro.

”Felicitări călduroase lui Peter Magyar pentru victoria în alegeri! Aşteptăm cu interes consolidarea în continuare a Parteneriatului Strategic româno-ungar, cu accent pe cooperarea economică şi sectorială. Prioritatea noastră este să lucrăm împreună pentru a îmbunătăţi viaţa cetăţenilor noştri, într-o Uniune Europeanămai puternică, mai unită şi mai competitivă”, a scris Bolojan pe X.

El îi doreşte lui Petre Magyar un mandat de succes.

Regimul de 16 ani al lui Viktor Orban la Budapesta a ajuns la final după ce acesta şi-a recunoscut înfrângerea în alegerile din Ungaria în faţa contracandidatului său, Peter Magyar. După ce aproape toate voturile au fost numărate duminică seara, Magyar părea să câştige 138 de locuri în parlamentul de 199 de locuri, o majoritate calificată care îi va conferi puteri extinse pentru a reforma Ungaria, relatează POLITICO.

„Maghiarii au spus astăzi «da» Europei, au spus «da» unei Ungarii libere”, a declarat Magyar în faţa unei mulţimi entuziaste adunate pe malurile Dunării, îndemnând în acelaşi timp susţinătorii lui Orban din instituţiile statului să demisioneze.