Bolojan: „Privind către anul 1859, înţelegem că reformele sunt necesare”

Premierul Ilie Bolojan a participat astăzi la ceremonia militară şi religioasă organizată cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române, la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza de pe Aleea Dealul Patriarhiei, potrivit Biroului de presă al Executivului.

Conform sursei citate, primul ministru a asistat la ceremonia religioasă, apoi a depus o coroană de flori la monumenul domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Premierul a transmis şi un mesaj de Ziua Unirii, după cum a informat sursa amintită:

„Astăzi marcăm Unirea Ţării Româneşti cu Moldova, realizată la 24 ianuarie 1859, un moment care a deschis drumul României moderne. Ne exprimăm recunoştinţa faţă de cei care au avut viziunea şi curajul de a face acest pas.

Unirea Principatelor Române a fost posibilă prin decizii asumate de lideri care au acţionat responsabil şi cu gândul la viitor. Ea a fost pregătită de o generaţie de intelectuali formaţi în marile universităţi ale Europei, conectaţi la ideile liberalismului, ale statului de drept şi ale modernizării instituţionale. Întorşi acasă, au înţeles că progresul nu se construieşte prin improvizaţie, ci prin legi clare şi instituţii funcţionale.

Domnia lui Alexandru Ioan Cuza a marcat începutul construirii statului român modern. Într-un interval scurt, au fost puse bazele administraţiei publice, ale sistemului de educaţie, ale justiţiei moderne şi ale unui stat fiscal unitar. Reformele au fost ambiţioase şi au urmărit crearea unui stat funcţional.

Privind către anul 1859, înţelegem că reformele sunt necesare şi că ele trebuie susţinute de responsabilitate, transparenţă şi respect pentru reguli.

Aceasta este şi responsabilitatea noastră astăzi. România are nevoie de un stat care funcţionează, îşi respectă cetăţenii şi foloseşte responsabil resursele disponibile, bazat pe instituţii credibile şi eficiente.

La mulţi ani, România! La mulţi ani românilor de pretutindeni!”