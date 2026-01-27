Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Bolojan: Ar fi nevoie de cel puţin un an pentru aplicarea impozitării progresive

T.B.
Politică / 27 ianuarie, 12:01

Bolojan: Ar fi nevoie de cel puţin un an pentru aplicarea impozitării progresive

Premierul Ilie Bolojan a declarat că ar fi necesar cel puţin un an pentru implementarea impozitării progresive, dar că România nu este pregătită pentru un astfel de demers în contextul actual, se arată într-un interviu pentru RFI România.

El a precizat pentru RFI România că subiectul impozitării progresive nu a fost abordat în ultimele luni în coaliţia de guvernare.

„Sigur, fiecare partid poate să declare ceea ce consideră de cuviinţă. În termeni reali, această formulă care este aplicată, într-adevăr, în multe state europene, are nevoie cel puţin de un an de zile, un an şi jumătate de modificări în sistemele finanţelor, ca să poată fi aplicată. Şi noi nu suntem în momentul de faţă pregătiţi pentru această chestiune. E greu să iei multe măsuri care să însemne, pe de-o parte, consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale şi tot ce înseamnă pachetele fiscale care au fost adoptate şi, în acelaşi timp, să faci şi alte lucruri care să-ţi dea sistemele peste cap”, a spus Ilie Bolojan, potrivit RFI România.

În altă ordine de idei, premierul a apreciat că scandalurile „nu ajută” niciunul dintre partidele aflate la guvernare, se arată în acelaşi interviu pentru RFI România.

Sondajele de opinie sunt „poze de moment”, a mai adăugat Bolojan, citat de RFI România.

„Trebuie să fim conştienţi că, atunci când iei măsuri de ajustare, nu trebuie să te aştepţi să-ţi crească încrederea în sondajele de opinie. Trebuie să aştepţi rezultatele, să stabilizezi lucrurile. (...) Dacă corectezi nedreptăţile, dacă închidem toate măsurile care înseamnă strângerea curelei şi la stat, la aparatul bugetar, sunt convins că, într-o măsură sau alta, fiecare dintre partide ar putea avea de câştigat, dar cel mai mare câştig va fi al ţării noastre, pentru că va trece prin această situaţie dificilă”, a precizat Bolojan, potrivit RFI România.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 27.01.2026, 12:12)

    tovarășu de dreapta, eL Pîrțea ! a fost călcat de hoții mărunți. Cu această ocazie s-a aflat că Pirtea locuia într-un manșhion fantomă (nedeclarat la A.N.I.)

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 27.01.2026, 13:03)

      mansionul fantoma este al lui bolojean.

      ii cere lui partaitul 1 mil de euro pe mansion ca sa-l faca ministru la educatie 

      mansionul valoreaza cam 100 mii euro nu mai mult. ce zic unii ca ar valora sunt minciuni.

      asa se educa pnlistii financiar 

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 27.01.2026, 12:16)

    Werner o să dea-napoi milionul de EUR pagubă doar atunci când Bolovan va face reducere la T.V.A. și implementa măsuri de dreapta (cum obișnuia marele Brăteanu s-o facă) !

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.01.2026, 12:44)

    Nu vor nu ca n-ar putea.

    4.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.01.2026, 13:00)

    impozitarea progresiva nu este pentru cei ce muncesc mai mult, ci pentru cei ce fura non stop asa ca bolojean, ca partaitul ala cu vila fantoma ce se vrea minstru de educatie de hoti si escroci si alti pnlisti.

    de aia nu vor imp progresiv ardeleanul escroc de bh si nici pnlistii lichele prin defintie. 

    pnl si usr au ajuns partide de infractori si escroci extremiste de dreapta.  

    au dat democratia pe lacomie, interese personale si imbuibarea averilor lor. 

    nimeni nu se astepta la asa ceva acum niste ani, acum vad toti ce au devenit.

adb