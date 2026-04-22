Bolojan: Îmi asum în continuare responsabilitatea conducerii Executivului, anunţă după discuţia cu Manfred Weber

I.O.
Politică / 22 aprilie, 16:04

Sursa foto: Facebook / Ilie Bolojan

Sursa foto: Facebook / Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, după o discuţie cu Manfred Weber, preşedintele Partidului Popular European, că şi‑a reafirmat angajamentul de a conduce Executivul pentru a asigura o guvernare responsabilă, potrivit unei postări publicate pe pagina sa de Facebook.

„Am avut astăzi o discuţie foarte bună cu domnul Manfred Weber, preşedintele Partidului Popular European. I‑am mulţumit pentru susţinere şi colaborarea bună pe care o avem la nivel european. Am discutat despre priorităţile pentru perioada următoare şi direcţiile pe care le avem în vedere, atât la nivel naţional, cât şi european”, a scris premierul pe contul său.

Bolojan a adăugat, în mesajul publicat online, că i‑a transmis lui Weber că îşi asumă în continuare responsabilitatea de a conduce Executivul „pentru a asigura o guvernare responsabilă, continuarea reformelor şi folosirea corectă a banilor publici”.

Prim‑ministrul a subliniat că prioritatea rămâne îndeplinirea jaloanelor din PNRR, esenţiale pentru absorbţia fondurilor europene şi pentru finanţarea investiţiilor în infrastructură, sănătate şi educaţie, conform postării.

Manfred Weber a transmis, la rândul său, un mesaj de susţinere pentru Bolojan, apreciind rezultatele obţinute în domeniile prioritare ale PPE şi reiterând importanţa unei guvernări responsabile, se arată în declaraţiile citate pe pagina de Facebook a premierului.

