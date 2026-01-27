Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Bolojan: Proiectele pentru administraţie şi economie, promovate rapid

U.B.
Politică / 27 ianuarie, 10:02

Bolojan: Proiectele pentru administraţie şi economie, promovate rapid

Premierul Ilie Bolojan a declarat marţi că Guvernul va decide până la finalul săptămânii modul de promovare a proiectelor de lege pentru reforma administraţiei locale şi centrale, precum şi pentru măsurile de redresare economică, potrivit Agerpres.

Bolojan a spus că „există posibilitatea angajării răspunderii sau adoptarea prin ordonanţă de urgenţă. Vom lua decizia până la finalul săptămânii, astfel încât procedura de promovare a acestor legi să înceapă cât mai rapid”, conform Agerpres.

Premierul a explicat că adoptarea prin ordonanţă de urgenţă ar fi cea mai rapidă soluţie, însă angajarea răspunderii reduce riscul modificărilor ulterioare în Parlament, chiar dacă procedura poate dura două-trei săptămâni şi poate fi contestată la Curtea Constituţională. Bolojan a menţionat exemplul legislaţiei privind pensii ale magistraţilor, unde amânările Curţii au pus în pericol peste 200 de milioane de euro din PNRR, notează sursa citată.

Ilie Bolojan a precizat că cele două proiecte de lege vor fi distincte: unul pentru reducerea cheltuielilor în administraţie şi altul pentru măsuri economice, care vor fi implementate ulterior prin hotărâri de guvern ce vor stabili regulile şi condiţiile pentru companii, adaugă Agerpres.

Guvernul urmăreşte ca aceste legi să fie adoptate rapid şi să contribuie la pregătirea bugetului pentru 2026, cu o ţintă de deficit de 6,2 - 6,3% din PIB, potrivit sursei citate anterior.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.01.2026, 10:17)

    escrocul asta este mana in mana cu marilena partaita pe care o vrea minstru la educatie,

    hai ca aveti ce nvata de la astia, cum sa furi banii de la buget. 

    viila jefuita îi dă bătăi de cap, se află în localitatea Dumbrăvița din județul Timiș și, potrivit jurnaliștilor de la Puterea.ro, ar valora cam 700.000 de euro. Iar Marilena Pirtaiea ar locui acolo cam de doi ani.  

    vila nu este a lui, este a lui escrocul de bh ilie, care o da pt 1 mil de euro lui marlena si apoi il face misntru.

    cel mai cinstit om de pe pamant bolojean asta. 

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 27.01.2026, 10:35)

    Jane, vine ziua îndrăgostițiilor !

    Tu ce supă de creveți oferi celor dragi din Banat, lui Pirtea (sau Pîrțea) ce îi dai ? 

    3.  Psd ul e perdant daca tergiverseaza!
    (mesaj trimis de Opinie în data de 27.01.2026, 10:38)

    PSD sunt intr o pozitie castigatoare daca ajuta la trecerea legilor care scad deficitul, pt ca dupa un an ajung la guvernare cu excesele taiate de guvernul Bojan si cu toate resentimentele si insultele incasate de Bolojan! Doar exact de asta Ciolacu a negociat aceasta ordine a premierilor, ca exact acesta e tiparul lor preferat! Cat sunt la guvernare impart beneficii, posturi, cresc cheltuielile guvernului, subventii si contracte la simpatizanti, negociaza coalitie cu alt premier care sa trebuiasca sa faca aceste corectii dureroase si sa plateasca politic. Si vin apoi din nou la guvern si se reia.... ciclul electoral.

