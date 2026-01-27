Bolojan: Proiectele pentru administraţie şi economie, promovate rapid

Premierul Ilie Bolojan a declarat marţi că Guvernul va decide până la finalul săptămânii modul de promovare a proiectelor de lege pentru reforma administraţiei locale şi centrale, precum şi pentru măsurile de redresare economică, potrivit Agerpres.
Bolojan a spus că „există posibilitatea angajării răspunderii sau adoptarea prin ordonanţă de urgenţă. Vom lua decizia până la finalul săptămânii, astfel încât procedura de promovare a acestor legi să înceapă cât mai rapid”, conform Agerpres.
Premierul a explicat că adoptarea prin ordonanţă de urgenţă ar fi cea mai rapidă soluţie, însă angajarea răspunderii reduce riscul modificărilor ulterioare în Parlament, chiar dacă procedura poate dura două-trei săptămâni şi poate fi contestată la Curtea Constituţională. Bolojan a menţionat exemplul legislaţiei privind pensii ale magistraţilor, unde amânările Curţii au pus în pericol peste 200 de milioane de euro din PNRR, notează sursa citată.
Ilie Bolojan a precizat că cele două proiecte de lege vor fi distincte: unul pentru reducerea cheltuielilor în administraţie şi altul pentru măsuri economice, care vor fi implementate ulterior prin hotărâri de guvern ce vor stabili regulile şi condiţiile pentru companii, adaugă Agerpres.
Guvernul urmăreşte ca aceste legi să fie adoptate rapid şi să contribuie la pregătirea bugetului pentru 2026, cu o ţintă de deficit de 6,2 - 6,3% din PIB, potrivit sursei citate anterior.
