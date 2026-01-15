Bulgaria preia o participaţie de 10% în proiectele de explorare din Marea Neagră

Bulgaria este pregătită să joace un rol activ în activităţile de explorare a zăcămintelor de gaze şi petrol din Marea Neagră, unindu-şi forţele cu companiile energetice internaţionale OMV şi NewMed, a anunţat ministrul Energiei, Zhecho Stankov, aflat la final de mandat, informează Novinite.

Pentru prima dată în istoria recentă, statul bulgar nu se va limita la colectarea taxelor de concesionare, ci va deţine o participaţie directă în proiectele de explorare.

Participaţia statului bulgar în aceste proiecte se va situa la 10%.

Conform acordului, Bulgaria nu va suporta costurile pentru cele trei activităţi de foraj finalizate deja în apele adânci din Marea Neagră.

În schimb, statul va investi alături de OMV şi NewMed în două noi operaţiuni de foraj, prima fiind deja demarată.

Ministrul Zhecho Stankov a subliniat că această colaborare marchează un pas important înainte în vederea asigurării aprovizionării Bulgariei cu gaze naturale.

Pentru a superviza aceste iniţiative, va fi înfiinţat un directorat suplimentar în cadrul Bulgarian Energy Holding (BEH), dedicat exclusiv gestionării activităţilor de căutare şi explorare din Marea Neagră.

Ministrul a descris decizia drept o piatră de hotar mult aşteptată, care consolidează independenţa energetică a Bulgariei şi poziţionarea sa strategică în regiune.

În decembrie, reprezentanţii OMV Petrom au anunţat că activităţile de explorare a perimetrului offshore Han Asparuh din Bulgaria înregistrează progrese.

„Suntem încântaţi să demarăm forajul de explorare în Bulgaria - un pas major care consolidează prezenţa noastră în Marea Neagră", a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom.

Aceasta a subliniat că operarea simultană a două instalaţii de foraj, una în largul Bulgariei şi cealaltă în largul României, reprezintă o realizare remarcabilă pentru echipă şi un angajament faţă de securitatea energetică regională.

Conform OMV, nava de foraj Globetrotter I, deţinută de Noble Corporation, a ajuns în Bulgaria.

Locaţia primei sonde, Vinekh-1, se află la aproximativ 200 de kilometri est de Varna, într-o zonă unde adâncimea apei este de circa 2.000 de metri.

Pregătirile finale sunt în curs pentru începerea forajului până la sfârşitul anului.

„Credem în potenţialul Mării Negre pentru regiune şi, împreună cu partenerii de la NewMed Energy, ne-am angajat să investim pentru explorarea acestuia", a declarat Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil pentru Explorare şi Producţie.

Acesta a precizat că campania de foraj include două sonde, cu costuri totale estimate la aproximativ 170 de milioane de euro, iar utilizarea tehnologiei avansate şi a celor mai înalte standarde de siguranţă este esenţială pentru operaţiuni.

La rândul său, Yossi Abu, CEO al NewMed Energy, a subliniat că „începerea acestei campanii de foraj marchează un moment important pentru parteneriatul nostru şi pentru dezvoltarea resurselor energetice din regiune".

„Perimetrul Han Asparuh are un potenţial semnificativ şi deschide noi oportunităţi pentru Bulgaria, fiind totodată un pas important pentru extinderea operaţiunilor noastre în Europa de Sud-Est", a adăugat Yossi Abu.

Campania de foraj de explorare include două sonde, cu un buget total estimat la circa 170 de milioane de euro, Halliburton urmând să furnizeze servicii integrate de foraj, iar SLB să se ocupe de testarea sondelor.

Conform OMV, campania de foraj este estimată să dureze aproximativ cinci luni.

Han Asparuh este un perimetru de explorare situat în vestul Mării Negre din Bulgaria, la sud de perimetrul Neptun din România, având o suprafaţă de 13.712 kilometri pătraţi şi adâncimi ale apei de aproape 2.000 de metri.

Activităţile de explorare au început în 2012 şi au inclus studii geologice şi geofizice, precum şi forarea a trei sonde de explorare.

O campanie seismică 3D extinsă a fost finalizată în mai 2020 pentru a identifica potenţiale ţinte de foraj.