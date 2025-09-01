Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Bursa din Londra - autorizată să opereze o platformă de tranzacţii cu acţiuni nelistate

A.V.
Ziarul BURSA #Internaţional / 1 septembrie

Bursa din Londra - autorizată să opereze o platformă de tranzacţii cu acţiuni nelistate

Bursa de Valori din Londra (London Stock Exchange - LSE) a devenit prima companie britanică autorizată să opereze o nouă platformă care le permite investitorilor să tranzacţioneze acţiuni ale companiilor private, potrivit anunţului făcut săptămâna trecută de autoritatea de supraveghere financiară din Marea Britanie, conform Reuters.

Autoritatea de Conduită Financiară (FCA) a informat că aprobarea LSE ca operator al unei platforme a Sistemului Privat Intermitent de Schimb de Valori Mobiliare şi Capital (PISCES) a marcat o ”etapă importantă” în efortul de a stimula creşterea şi de a debloca pieţele de capital.

Marea Britanie a elaborat anul trecut un proiect de reguli pentru a permite tranzacţionarea companiilor private pe bursele reglementate, în speranţa de a stopa delistările şi ieşirile de pe pieţele de capital din Marea Britanie şi de a le oferi firmelor private o cale mai rapidă către noi investitori.

LSE intenţionează să lanseze piaţa privată de valori mobiliare la sfârşitul acestui an. Modelul PISCES va fi implementat iniţial printr-un ”sandbox” care permite FCA să îl testeze înainte să finalizeze unui regim permanent pentru acesta, în 2030.

De menţionat că alte pieţe oferă platforme reglementate similare. Bursa rivală Nasdaq, care deschide o nouă secţiune în New York, are de mult timp un segment de piaţă privat. PISCES ar putea ajuta companiile mici cu experienţă limitată în pieţele de capital să intre pe radarul investitorilor cu lichidităţi importante şi susţinători ai bursei, fără o ofertă publică iniţială la scară largă. Însă, conceptul s-a dovedit a fi greu de acceptat, unii participanţi la piaţă fiind îngrijoraţi că ar putea ”canibaliza” companii care altfel ar fi căutat să fie listate la bursă. Unii bancherii citaţi de Reuters la începutul acestui an se tem de o scădere a veniturilor şi, în cele din urmă, de a fi ocoliţi într-o piaţă în plină expansiune pentru capitalul privat.

Simon Walls, director executiv al FCA pentru pieţe, a declarat că aprobarea primului operator PISCES din Marea Britanie este începutul unei pieţe competitive care le-a oferit investitorilor un acces mai mare la companiile în creştere.

”Această nouă piaţă demonstrează angajamentul nostru faţă de crearea unui model de trecere a finanţării autentice de la pieţele private la cele publice, astfel încât afacerile din Marea Britanie şi din întreaga lume să poată fi sprijinite eficient în toate etapele creşterii lor”, a declarat Julia Hoggett, director executiv al LSE.

LSEG - venituri în creştere cu 6,4%, profit net - cu 88%

London Stock Exchange Group (LSEG) a raportat, la începutul lunii august, venituri de 4,67 miliarde de lire sterline pentru perioada ianuarie - iunie 2025, în creştere cu 6,4% faţă de prima jumătate a anului 2024, conform Simply Wall Street. Profitul net a fost de 649 de milioane de lire sterline, mai mare cu 88%, iar marja de profit a ajuns la 14%, de la 7,9%.

Privind în perspectivă, veniturile LSEG sunt prognozate să crească în medie cu 5,8% pe an, în următorii trei ani, comparativ cu o creştere prognozată de 1,8% pentru industria pieţelor de capital din Regatul Unit.

