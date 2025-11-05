Bursele europene au închis în scădere

Pieţele bursiere europene au închis marţi în teritoriu negativ, după ce investitorii au reacţionat la un val de rapoarte financiare trimestriale şi la semnalele prudente din partea guvernelor şi băncilor centrale, relatează CNBC.

Indicele paneuropean Stoxx 600 a pierdut 0,3%, tras în jos de sectoarele de tehnologie şi bunuri de consum. În principalele pieţe, DAX (Germania) a scăzut cu 0,6%, CAC 40 (Franţa) a pierdut 0,4%, iar FTSE 100 (Marea Britanie) a coborât cu 0,2%. În Italia, FTSE MIB a închis aproape neschimbat (+0,1%), în timp ce IBEX 35 (Spania) a pierdut 0,3%.

Randamentul titlurilor de stat britanice pe 10 ani a scăzut cu peste 2 puncte de bază, la 4,413%, după ce ministrul de Finanţe Rachel Reeves a declarat că executivul de la Londra va trebui să facă ”alegeri dificile” înaintea bugetului programat pentru 26 noiembrie. Lira sterlină s-a depreciat cu 0,6% faţă de dolarul american, până la aproximativ 1,31 USD.

Pe piaţa corporativă, acţiunile Orsted au scăzut uşor, cu 0,1%, după ce compania daneză de energie regenerabilă a anunţat vânzarea unei participaţii de 50% în parcul eolian offshore Hornsea 3 către fondul Apollo Global Management, într-o tranzacţie estimată la 6 miliarde de dolari.

În sectorul energetic, BP a raportat un profit ajustat de 2,21 miliarde de dolari pentru trimestrul al treilea, peste estimările analiştilor, în timp ce acţiunile companiei au urcat modest, cu 0,1%.

La Amsterdam, Philips a avansat cu 2,5%, după ce a anunţat venituri de 4,3 miliarde de euro, uşor sub nivelul din aceeaşi perioadă a anului trecut (4,34 miliarde de euro), dar cu un profit net trimestrial de 187 milioane de euro.

Investitorii au început săptămâna cu un ton optimist, în aşteptarea unei serii de decizii de politică monetară şi rezultate trimestriale importante. Printre companiile care îşi publică marţi bilanţurile se numără Geberit, Associated British Foods şi Ferrari.

Anterior, Saudi Aramco a raportat o creştere de 0,9% a profitului net pentru trimestrul al treilea, susţinută de majorarea producţiei, în pofida presiunilor persistente asupra preţurilor petrolului.