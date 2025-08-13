Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
BURSELE LUMII Aprecieri pe pieţele de acţiuni

A.V.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 13 august

Aprecieri pe pieţele de acţiuni

Bursele europene au urmat un curs pozitiv ieri, în majoritate, investitorii aşteptând summitul Rusia-SUA, care are în atenţie războiul din Ucraina.

London Stock Exchange

- Acţiunile Bellway Plc au urcat cu 1,6%, la 2.478 pence la ora locală 15.07. Compania britanică imobiliară a anunţat că a trecut la o poziţie netă de numerar de 42 de milioane de lire sterline la sfârşitul anului fiscal 2025, faţă de o datorie netă de 10,5 milioane de lire sterline cu un an mai devreme.

- Titlurile Entain Plc s-au depreciat cu 2,5%, la 912,80 pence la ora 15.08, deşi operatorul de jocuri de noroc a publicat rezultate semestriale solide.

- Indicele FTSE 100 a crescut cu 0,04%, la 9.133,37 puncte la ora 15.10.

Euronext Paris

- Titlurile TotalEnergies SA, companie petrolieră franceză, au urcat cu 0,8%, la 52,94 euro la ora 15.55, odată cu avansul cotaţiilor ţiţeiului.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 0,3%, la 7.718,85 puncte la ora 15.56.

Deutsche Börse

- Acţiunile Allianz SA au câştigat 0,3%, ajungând la 364,90 euro la ora 15.56. Compania germană de asigurări şi-a confirmat ţintele de profit anual.

- Titlurile Mercedes-Benz Group AG au câştigat 0,5%, ajungând la 51,98 euro la ora 15.58. Directorul general al companiei auto, Ola Kaellenius, a criticat recent planul UE de a interzice, din 2035, vehiculele care emit CO2, conform Reuters.

- Acţiunile Hannover Re SE au coborât cu 3,1%, la 257,40 euro la ora 15.59, deşi compania de reasigurare a anunţat creşterea cu 38% a profitului său net în cel de-al doilea trimestru.

- Indicele DAX a scăzut cu 0,4%, la 23.986,43 puncte la ora 16.00.

New York Stock Exchange

Pieţele americane au crescut ieri dimineaţă, după publicarea cifrelor privind inflaţia din SUA.

- Titlurile Ford Motor Co. au urcat cu 1%, la 11,28 dolari la ora locală 10.18. Compania auto a anunţat că va investi 2 miliarde de dolari în modernizarea uzinei de asamblare din Louisville, Kentucky, pentru a produce vehicule electrice mai accesibile.

- Acţiunile companiei de îmbrăcăminte Hanesbrands Inc. s-au apreciat cu 37,2%, la 6,62 dolari la ora 10.19, cele ale rivalei Gildan Activewear Inc. au scăzut cu 6,6%, la 47,60 dolari. Financial Times scrie, citând surse apropiate situaţiei, că Hanesbrands este pe punctul să fie achiziţionată de Gildan pentru aproape 5 miliarde de dolari.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 1%, la 44.427,63 puncte la ora 10.21, S&P 500 a urcat cu 0,6%, la 6.412,78 puncte.

Nasdaq

- Acţiunile Tesla Inc. au pierdut 1,5%, atingând 333,97 dolari la ora 10.22. Compania de maşini electrice, fondată de Elon Musk, a depus oficial o cerere la autoritatea de reglementare din domeniul energiei din Marea Britanie (Ofgem) pentru a obţine licenţa de furnizare de electricitate către gospodării şi afaceri, anunţă Reuters.

- Titlurile Sinclair Inc. au consemnat un plus de 14,8%, la 14,42 dolari 10.24. Compania de comunicaţii a început o revizuire strategică a operaţiunilor, care ar putea duce la o fuziune sau divizare a activităţii sale Ventures.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,6%, la 21.504,66 puncte la ora 10.25.

Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, atenţia fiind îndreptată la evoluţiile comerciale dintre SUA şi ţările din regiune.

- În acest context, acţiunile companiei auto nipone Honda Motor Co. au urcat cu 2,6%, la 1.648 yeni, cele ale Nissan Motor Co. - cu 1,2%, la 336 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 2,2%, la 42.718,17 puncte.

Sydney Stock Exchange

- Acţiunile Commonwealth Bank of Australia au urcat cu 0,1%, 178,80 dolari australieni. Banca centrală australiană (RBA) a decis, în reuniunea de politică monetară de ieri, să taie dobânda-cheie de la 3,85% la 3,6%.

- Titlurile Australia & New Zealand Banking Group Ltd. s-au apreciat cu 2,2%, la 31,93 dolari australieni, cele ale National Australia Bank Ltd. - cu 1%, la 39,19 dolari australieni.

- Acţiunile Liontown Resources Ltd. au coborât cu 8%, la 0,92 dolari australieni. Compania minieră a revenit pe piaţă luni, după o suspendare a tranzacţiilor, respectiv după finalizarea unei atrageri majore de capital.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,4%, la 8.880,80 puncte.

Ziarul BURSA

13 august
Ediţia din 13.08.2025

Consultă arhiva ziarului
