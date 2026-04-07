BURSELE LUMII Bursele americane, pe curs ascendent

Pieţele americane au crescut ieri dimineaţă, investitorii urmărind evoluţiile legate de războiul din Iran.

• New York Stock Exchange

- Acţiunile gigantului petrolier Exxon Mobil Corp. s-au apreciat cu 0,2%, la 161,05 dolari la ora locală 10.12, cele ale Chevron Corp. au coborât cu 0,6%, la 197,71 dolari. Arabia Saudită, Rusia şi alţi şase membri ai OPEC+ au decis, duminică, să crească din nou cotele de producţie de petrol, dar au avertizat că repunerea în funcţiune a infrastructurilor energetice avariate de războiul din Orientul Mijlociu va fi costisitoare şi va necesita mult timp, conform AFP.

- Titlurile JPMorgan Chase & Co. au urcat cu 1%, la 295,88 dolari la ora 10.15. CEO-ul JPMorgan, Jamie Dimon, a declarat că banca pe care o conduce va implementa Inteligenţa Artificială în ”practic fiecare funcţie, aplicaţie şi proces” al acesteia pentru a îmbunătăţi serviciile oferite clienţilor şi angajaţilor. Dimon a avertizat că viteza acestei transformări ar putea depăşi capacitatea de adaptare a forţei de muncă, astfel că banca are deja planuri pentru sprijinirea şi relocarea angajaţilor afectaţi.

- Titlurile companiei aeriene Delta Air Lines Inc. au coborât cu 0,5%, la 66,44 dolari la ora 10.17, cele ale Southwest Airlines Co. au crescut cu 0,6%, la 37,81 dolari, pe fondul fluctuaţiei cotaţiilor ţiţeiului.

- Acţiunile operatorului de croaziere Carnival Corp. s-au depreciat cu 0,08%, la 25,62 dolari la ora 10.18, cele ale Royal Caribbean Cruises Ltd. - cu 0,1%, la 273,27 dolari.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,3%, la 46.635,47 puncte la ora 10.19, S&P 500 - cu 0,4%, la 6.608,91 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Netflix Inc. au urcat cu 1,2%, la 99,84 dolari la ora 10.20. Goldman Sachs a modificat în sens pozitiv calificativul acordat titlurilor companiei de streaming video (”cumpără”, de la ”neutru”).

- Titlurile Soleno Therapeutics Inc. au crescut cu 32,2%, la 52,20 dolari la ora 10.22, cele ale Neurocrine Biosciences Inc. au coborât cu 1,5%, la 129,60 dolari. Neurocrine Biosciences, companie biofarmaceutică, a anunţat un acord de preluare a Soleno Therapeutics pentru 53 de dolari pe acţiune în numerar, evaluând tranzacţia la aproximativ 2,9 miliarde de dolari.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,6%, la 22.002,42 puncte la ora 10.24.

Bursele europene majore au fost închise ieri, în cea de-a doua zi a Paştelui Catolic.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au fluctuat ieri, atenţia investitorilor fiind, de asemenea, orientată la dinamica războiului din Iran.

- Titlurile companiei nipone de căi ferate Kyushu Railway Co. au coborât cu 0,4%, la 3.746 yeni, cele ale West Japan Railway Co., cu 1%, la 3.161 yeni. Serviciile feroviare pe 1.366 de kilometri de cale ferată, pe 68 de secţiuni, sau 5% din reţeaua totală a Japoniei, au fost închise în ultimele trei decenii, arată o analiză Kyodo News, care evidenţiază reducerea opţiunilor de transport public în zonele rurale. Majoritatea secţiunilor închise între anii fiscali 1996 şi 2025 se aflau în regiuni în curs de depopulare, aproximativ o treime din lungimea totală a căilor ferate fiind în Hokkaido, nordul Japoniei.

- Acţiunile companiei auto Honda Motor Co. au înregistrat un minus de 0,6%, la 1.262 yeni, cele ale Nissan Motor Co. - de 0,8%, la 352 yeni. Vânzările de maşini în Japonia au scăzut cu 0,9% în anul fiscal încheiat în 31 martie 2026, la 4,53 milioane de unităţi, marcând primul declin din ultimii patru ani, anunţă Kyodo. Scăderea a fost cauzată de performanţa sub aşteptări a Nissan şi Honda, care au întârziat să lanseze noi modele, conform Asociaţiei dealerilor auto şi Asociaţiei de vehicule şi motociclete din Japonia.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,6%, la 53.413,68 puncte.

• Seoul Stock Exchange

- Acţiunile Hyundai Motor Co. au pierdut 0,4%, atingând 469.000 yeni. Producătorul auto sud-coreean avertizează că exporturile către Europa şi Africa de Nord, care tranzitează de obicei Orientul Mijlociu, sunt afectate de conflictul din regiune, conform Reuters. Perturbările arată cum conflictul blochează rute maritime esenţiale, crescând costurile logistice, întârziind livrările şi punând presiune asupra producătorului auto şi a furnizorilor săi.

- Indicele Kospi a crescut cu 1,4%, la 5.450,33 puncte.