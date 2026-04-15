BURSELE LUMII Bursele europene, la nivelul maxim al ultimei luni

A.V.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 15 aprilie

Bursele europene, la nivelul maxim al ultimei luni

Bursele europene au urmat un curs pozitiv ieri, ajungând la cel mai ridicat nivel al ultimei luni, investitorii salutând semnalele unui posibil acord de pace între SUA-Israel şi Iran.

Euronext Paris

- Titlurile companiei aeriene franco-olandeze Air France-KLM s-au apreciat cu 5,3%, la 10,14 euro la ora locală 16.28. Cei mai mari operatori de transport aerian din Europa fac presiuni asupra UE să ia măsuri temporare care să-i ajute să facă faţă potenţialelor lipsuri de kerosen şi costurilor mai mari provocate de războiul din Iran, conform Bloomberg.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 0,9%, la 8.309,59 puncte la ora 16.29.

Deutsche Börse

- Titlurile companiei aeriene germane Deutsche Lufthansa AG au urcat cu 2,7%, la 7,98 euro la ora 16.29. Sindicatul piloţilor de la Lufthansa a declanşat luni o nouă grevă care a dus la anularea a sute de zboruri şi a afectat zeci de mii de pasageri, în timp ce un alt sindicat, care reprezintă personalul de cabină, a anunţat o nouă grevă de două zile mai târziu în această săptămână, conform Reuters.

- Indicele DAX a crescut cu 1,3%, la 24.045 puncte la ora 16.30.

SIX Swiss Exchange

- Acţiunile LafargeHolcim AG au crescut cu 0,5%, la 72,38 franci la ora 16.30, deşi un tribunal din Paris a găsit vinovată, luni, divizia Lafarge a producătorului de ciment de acuzaţiile conform cărora filiala sa siriană a finanţat terorismul şi a încălcat sancţiunile europene pentru a menţine o fabrică în funcţiune în nordul Siriei în timpul războiului civil din ţară, potrivit Reuters. Acesta e primul caz în care o companie este judecată în Franţa pentru finanţarea terorismului.

- Indicele SMI a urcat cu 0,8%, la 13.248,74 puncte la ora 16.33.

London Stock Exchange

- Titlurile companiei aeriene britanice Easyjet Plc s-au apreciat cu 4,7%, la 394,85 pence la ora 15.48, pe fondul declinului cotaţiilor petrolului.

- Indicele FTSE 100 a crescut cu 0,1%, la 10.595,68 puncte la ora 15.49.

New York Stock Exchange

Pieţele americane au crescut ieri dimineaţă, traderii fiind optimişti că un acord între SUA şi Iran este posibil. Totodată, aceştia au fost atenţi la rezultatele raportate de companii.

- Titlurile Ford Motor Co. au urcat cu 4,4%, la 12,69 dolari la ora locală 09.59. Directorul general al companiei, Jim Farley, susţine că acordarea permisiunii producătorilor auto chinezi de a-şi vinde maşinile în SUA ar fi ”devastatoare” pentru producţia americană de profil, conform Bloomberg.

- Acţiunile Chevron Corp. s-au depreciat cu 2,1%, la 187,67 dolari la ora locală 09.59. Gigantul petrolier american şi grupul britanic de profil Shell Plc erau aşteptaţi să semneze acorduri cu autorităţile venezuelene pentru dezvoltarea unor proiecte de petrol şi gaze, conform unor surse citate de Reuters.

- Acţiunile Citigroup Inc. au urcat cu 1,5%, la 128,11 dolari la ora 10.02, după ce banca a raportat rezultate financiare peste aşteptări.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,4%, la 48.411,23 puncte la ora 10.03, S&P 500 - cu 0,5%, la 6.920,84 puncte.

Nasdaq

- Titlurile Sharplink Inc., companie din domeniul criptomonedelor, s-au apreciat cu 10,3%, la 7,39 dolari la ora 10.05, cele ale Strategy Inc. - cu 7%, la 141,68 dolari, odată cu aprecierea Bitcoin.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 1%, la 23.406,51 puncte la ora 10.08.

Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, în majoritate, pe fondul speranţelor legate de un acord între Washington şi Teheran.

- În acest context, acţiunile companiei aeriene japoneze ANA Holdings Inc. au înregistrat un plus de 0,1%, la 2.856,5 yeni, cele ale companiei auto Honda Motor Co. - de 1,2%, la 1.269 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 2,4%, la 57.877,39 puncte.

Sydney Stock Exchange

- Acţiunile Commonwealth Bank of Australia au urcat cu 0,2%, 183,52 dolari australieni, după ce, săptămâna trecută, banca centrală a Noii Zeelande a decis să menţină dobânda de politică monetară neschimbată, la 2,25%.

- Titlurile Australia & New Zealand Banking Group Ltd. s-au depreciat cu 1%, la 38,46 dolari australieni, cele ale National Australia Bank Ltd. - cu 0,6%, la 44,69 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,5%, la 8.970,80 puncte.

Curs valutar BNR

14 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0920
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3196
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5336
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8512
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.4576

