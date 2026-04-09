Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

BURSELE LUMII Câştiguri mari pentru companiile aeriene

A.V.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 9 aprilie

Câştiguri mari pentru companiile aeriene

Bursele europene au urmat un curs pozitiv ieri, după anunţul privind armistiţiul de două săptămâni din Orientul Mijlociu, care a dus la scăderea cotaţiilor petrolului, impulsionând puternic sectorul transportului aerian.

Euronext Paris

- În acest context, titlurile companiei aeriene franco-olandeze Air France-KLM s-au apreciat cu 15,2%, la 10,22 euro la ora locală 15.06.

- Acţiunile Danone SA au coborât cu 0,7%, la 68,78 euro la ora 15.07. Directorul general al producătorului de lactate, Antoine de Saint-Affrique, a declarat că presiunile inflaţioniste generate de războiul cu Iranul ar putea obliga compania să ia în calcul majorări de preţuri, conform CNBC.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 5%, la 8.300 de puncte la ora 15.08.

Deutsche Börse

- Titlurile companiei aeriene germane Deutsche Lufthansa AG au urcat cu 12,4%, la 8,28 euro la ora 15.08. Revenirea la normal a aprovizionării cu combustibil pentru avioane va dura câteva luni, chiar dacă Iranul ar redeschide Strâmtoarea Ormuz, a avertizat ieri directorul general al Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA), Willie Walsh, conform Reuters.

- Indicele DAX a crescut cu 5,2%, la 24.115 puncte la ora 15.10.

Borsa Italiana

- Titlurile Eni SpA au coborât cu 7,7%, la 22,97 euro la ora 15.25. Compania petrolieră italiană a anunţat marţi descoperirea unui zăcământ de gaze naturale şi condensat în largul Egiptului, după forarea sondei de explorare Denise W-1 în concesiunea Temsah din estul Mării Mediterane, conform Reuters. Estimările preliminare indică aproximativ 56 de miliarde de metri cubi de gaze existente în zăcământ şi circa 130 de milioane de barili de condensat asociat.

- Indicele FTSE MIB a urcat cu 4,1%, la 47.290,51 puncte la ora 15.26.

London Stock Exchange

- Acţiunile Shell Plc au coborât cu 7%, la 3.317,50 pence la ora 15.08, odată cu declinul preţului ţiţeiului. Compania petrolieră a raportat profituri în creştere ”semnificativă”.

- Titlurile companiei aeriene Easyjet Plc s-au apreciat cu 10,8%, la 395,80 pence la ora 14.28, pe fondul declinului cotaţiilor petrolului.

- Indicele FTSE 100 a crescut cu 2,9%, la 10.643,76 puncte la ora 15.08.

New York Stock Exchange

Pieţele americane au crescut ieri dimineaţă, de asemenea, în urma informaţiei privind armistiţiul privitor al Iran.

- Acţiunile Clean Harbors Inc. s-au apreciat cu 3,1%, la 308,07 dolari la ora locală 09.46. Citigroup a modificat în sens pozitiv calificativul pentru titlurile furnizorului de servicii de management al deşeurilor (”cumpără”, de la ”neutru”).

- Acţiunile Delta Air Lines Inc. au urcat cu 9,7%, la 71,96 dolari la ora 09.49, cele ale Southwest Airlines Co., cu 11,3%, la 41,14 dolari, pe fondul impulsului din sectorul transportului aerian.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 3%, la 47.969,51 puncte la ora 09.50, S&P 500 - cu 2,5%, la 6.780,85 puncte.

Nasdaq

- Titlurile Intel Corp. s-au apreciat cu 7,6%, la 56,92 dolari la ora 09.50. Compania de semiconductoare a anunţat marţi că se alătură proiectului Terafab, iniţiat de Elon Musk împreună cu SpaceX şi Tesla, pentru dezvoltarea şi producţia de procesoare destinate inteligenţei artificiale, roboţilor umanoizi şi centrelor de date, potrivit Reuters.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 2,9%, la 22.653,06 puncte la ora 09.51.

Tokyo Stock Exchange

Şi bursele din Asia au crescut ieri, în baza evoluţiilor legate de războiul din Iran.

- În acest context, acţiunile companiei aeriene japoneze ANA Holdings Inc. au înregistrat un plus de 2,9%, la 2.984 yeni, cele ale Japan Airlines Co., de 3,5%, la 2.679 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 5,4%, la 56.308,42 puncte.

Sydney Stock Exchange

- Acţiunile companiei aeriene australiene Qantas Airways Ltd. au câştigat 9,4%, ajungând la 9,29 dolari australieni, ca urmare a dinamicii pozitive din sector.

- Acţiunile Commonwealth Bank of Australia au urcat cu 1,9%, 180,21 dolari australieni, după ce banca centrală a Noii Zeelande a decis să menţină dobânda de politică monetară neschimbată, la 2,25%.

- Titlurile Australia & New Zealand Banking Group Ltd. s-au apreciat cu 2,9%, la 38,34 dolari australieni, cele ale National Australia Bank Ltd. - cu 3,9%, la 44,53 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 2,6%, la 8.951,80 puncte.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

09 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 09 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Harta noii economii fragmentate

Ziarul BURSA

09 aprilie
Ediţia din 09.04.2026

Consultă arhiva ziarului
transgaz.ro
rominsolv.ro
eset.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

08 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0949
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3602
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5292
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8559
Gram de aur (XAU)Gram de aur671.1764

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Turul Dobrogei Ciclism
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb