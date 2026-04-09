BURSELE LUMII Câştiguri mari pentru companiile aeriene

Bursele europene au urmat un curs pozitiv ieri, după anunţul privind armistiţiul de două săptămâni din Orientul Mijlociu, care a dus la scăderea cotaţiilor petrolului, impulsionând puternic sectorul transportului aerian.

• Euronext Paris

- În acest context, titlurile companiei aeriene franco-olandeze Air France-KLM s-au apreciat cu 15,2%, la 10,22 euro la ora locală 15.06.

- Acţiunile Danone SA au coborât cu 0,7%, la 68,78 euro la ora 15.07. Directorul general al producătorului de lactate, Antoine de Saint-Affrique, a declarat că presiunile inflaţioniste generate de războiul cu Iranul ar putea obliga compania să ia în calcul majorări de preţuri, conform CNBC.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 5%, la 8.300 de puncte la ora 15.08.

• Deutsche Börse

- Titlurile companiei aeriene germane Deutsche Lufthansa AG au urcat cu 12,4%, la 8,28 euro la ora 15.08. Revenirea la normal a aprovizionării cu combustibil pentru avioane va dura câteva luni, chiar dacă Iranul ar redeschide Strâmtoarea Ormuz, a avertizat ieri directorul general al Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA), Willie Walsh, conform Reuters.

- Indicele DAX a crescut cu 5,2%, la 24.115 puncte la ora 15.10.

• Borsa Italiana

- Titlurile Eni SpA au coborât cu 7,7%, la 22,97 euro la ora 15.25. Compania petrolieră italiană a anunţat marţi descoperirea unui zăcământ de gaze naturale şi condensat în largul Egiptului, după forarea sondei de explorare Denise W-1 în concesiunea Temsah din estul Mării Mediterane, conform Reuters. Estimările preliminare indică aproximativ 56 de miliarde de metri cubi de gaze existente în zăcământ şi circa 130 de milioane de barili de condensat asociat.

- Indicele FTSE MIB a urcat cu 4,1%, la 47.290,51 puncte la ora 15.26.

• London Stock Exchange

- Acţiunile Shell Plc au coborât cu 7%, la 3.317,50 pence la ora 15.08, odată cu declinul preţului ţiţeiului. Compania petrolieră a raportat profituri în creştere ”semnificativă”.

- Titlurile companiei aeriene Easyjet Plc s-au apreciat cu 10,8%, la 395,80 pence la ora 14.28, pe fondul declinului cotaţiilor petrolului.

- Indicele FTSE 100 a crescut cu 2,9%, la 10.643,76 puncte la ora 15.08.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au crescut ieri dimineaţă, de asemenea, în urma informaţiei privind armistiţiul privitor al Iran.

- Acţiunile Clean Harbors Inc. s-au apreciat cu 3,1%, la 308,07 dolari la ora locală 09.46. Citigroup a modificat în sens pozitiv calificativul pentru titlurile furnizorului de servicii de management al deşeurilor (”cumpără”, de la ”neutru”).

- Acţiunile Delta Air Lines Inc. au urcat cu 9,7%, la 71,96 dolari la ora 09.49, cele ale Southwest Airlines Co., cu 11,3%, la 41,14 dolari, pe fondul impulsului din sectorul transportului aerian.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 3%, la 47.969,51 puncte la ora 09.50, S&P 500 - cu 2,5%, la 6.780,85 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Intel Corp. s-au apreciat cu 7,6%, la 56,92 dolari la ora 09.50. Compania de semiconductoare a anunţat marţi că se alătură proiectului Terafab, iniţiat de Elon Musk împreună cu SpaceX şi Tesla, pentru dezvoltarea şi producţia de procesoare destinate inteligenţei artificiale, roboţilor umanoizi şi centrelor de date, potrivit Reuters.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 2,9%, la 22.653,06 puncte la ora 09.51.

• Tokyo Stock Exchange

Şi bursele din Asia au crescut ieri, în baza evoluţiilor legate de războiul din Iran.

- În acest context, acţiunile companiei aeriene japoneze ANA Holdings Inc. au înregistrat un plus de 2,9%, la 2.984 yeni, cele ale Japan Airlines Co., de 3,5%, la 2.679 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 5,4%, la 56.308,42 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile companiei aeriene australiene Qantas Airways Ltd. au câştigat 9,4%, ajungând la 9,29 dolari australieni, ca urmare a dinamicii pozitive din sector.

- Acţiunile Commonwealth Bank of Australia au urcat cu 1,9%, 180,21 dolari australieni, după ce banca centrală a Noii Zeelande a decis să menţină dobânda de politică monetară neschimbată, la 2,25%.

- Titlurile Australia & New Zealand Banking Group Ltd. s-au apreciat cu 2,9%, la 38,34 dolari australieni, cele ale National Australia Bank Ltd. - cu 3,9%, la 44,53 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 2,6%, la 8.951,80 puncte.