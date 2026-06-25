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BURSELE LUMII Curs mixt pe pieţele din Europa şi Asia

A.V.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 25 iunie

Curs mixt pe pieţele din Europa şi Asia

Bursele europene au urmat un curs mixt ieri, investitorii evaluând evoluţiile negocierilor dintre SUA şi Iran.

Deutsche Börse

- Titlurile companiei farmaceutice germane Bayer AG s-au apreciat cu 3,3%, la 39,88 euro la ora locală 15.19. Europa va trebui să regândească cum evaluează şi cum plăteşte pentru medicamentele inovatoare sau riscă să piardă investiţii în producţie şi teste clinice, a avertizat Stefan Oelrich, preşedintele Federaţiei Europene a Industriilor şi Asociaţiilor Farmaceutice, organism de lobby care grupează companii precum Bayer, Novartis şi Novo Nordisk, conform Reuters.

- Acţiunile Rheinmetall AG au coborât cu 18,6%, la 949,80 euro la ora 15.21, după apariţia informaţiei conform căreia grupul de apărare va fi nevoit să renunţe la planurile de a construi cea mai mare navă a sa de după al Doilea Război Mondial.

- Titlurile TKMS AG & Co KgaA au urcat cu 13,3%, la 82,50 euro la ora 15.23. Guvernul de la Berlin se va concentra pe achiziţia de fregate construite de TKMS, potrivit Der Spiegel.

- Indicele DAX a scăzut cu 1,1%, la 24.624,23 puncte la ora 15.27.

Euronext Paris

- Titlurile Airbus SE au câştigat 0,09%, ajungând la 193,44 euro la ora 15.28. Agenţia Europeană pentru Siguranţa Aeriană (EASA) a dispus inspectarea a 16 aeronave Airbus A380, dintre care cinci în regim de urgenţă, după descoperirea unor fisuri în structura aripilor unei aeronave, a confirmat marţi producătorul aeronautic, potrivit AFP.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 0,4%, la 8.376,86 puncte la ora 15.29.

London Stock Exchange

- Titlurile EasyJet Plc s-au apreciat cu 1,4%, la 537 pence la ora 14.45. Compania aeriană low-cost din Marea Britanie a respins, săptămâna aceasta, oferta de preluare, în valoare de 4,74 miliarde de lire sterline (6,26 miliarde de dolari), de la firma americană de investiţii Castlelake, acuzând-o că încearcă să o cumpere ”la preţ redus”, conform BBC.

- Indicele FTSE 100 a crescut cu 0,04%, la 10.433,26 puncte la ora 14.46.

New York Stock Exchange

Pieţele americane au crescut ieri dimineaţă, odată cu declinul cotaţiilor petroliere.

- Acţiunile Worthington Enterprises Inc. au coborât cu 9%, la 55,60 dolari la ora locală 09.55. Compania de producţie industrială a raportat rezultate trimestriale sub aşteptări.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,1%, la 51.733,32 puncte la ora 09.59, S&P 500 - cu 0,3%, la 7.387,60 puncte.

Nasdaq

- Titlurile Liberty Global Ltd. au pierdut 0,1%, ajungând la 11,20 dolari la ora 09.59. Comisia Europeană a anunţat că a aprobat preluarea controlului unic asupra VodafoneZiggo Group Holding BV de către Liberty Global Holding BV, ambele din Ţările de Jos.

- Acţiunile Wendy's Co. au urcat cu 24,2%, la 7,77 dolari la oa 10.02. Compania de fast-food a devenit una dintre cele mai discutate în comunitatea de investitori Reddit r/Wallstreetbets, conform datelor Swaggy Stocks.

- Titlurile Alphabet Inc., deţinătorul Google, au crescut cu 1,1%, la 349,84 dolari la ora 10.05. La mai bine de trei ani de la apariţia inteligenţei artificiale generative, Google continuă să domine piaţa căutărilor online, însă apar tot mai multe semne că poziţia sa istorică nu mai este la fel de solidă ca în trecut, potrivit CNBC.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,3%, la 25.652,24 puncte la ora 10.05.

Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au fluctuat ieri, investitorii din regiune urmărind în continuare sectorul tehnologiei.

- În acest context, acţiunile Sony Group Corp. din Japonia au urcat cu 2,9%, la 3.250 yeni.

- Titlurile Inpex Corp. au coborât cu 1,6%, la 3.401 yeni, odată cu declinul cotaţiilor petroliere.

- Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 0,9%, la 69.174,97 puncte.

Sydney Stock Exchange

- Acţiunile Baby Bunting Group Ltd. au pierdut 10,6%, ajungând la 1,47 dolari australieni. Compania australiană de retail şi-a modificat în sens negativ estimările de profit net pentru al doilea semestru fiscal.

- Titlurile Atlas Arteria Group stagnau la 5,10 dolari australieni. Unul dintre cei mai mari dezvoltatori şi operatori de drumuri private cu taxă din lume a anunţat că directorii săi independenţi îşi revizuiesc răspunsul în urma extinderii ofertei de preluare lansate de IFM Investors, după ce ofertantul şi-a majorat puterea de vot peste 50%.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,2%, la 8.808,40 puncte.

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