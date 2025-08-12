BURSELE LUMII Curs negativ pe pieţele din Europa

Bursele europene au urmat un curs negativ ieri, în majoritate, investitorii aşteptând summitul Rusia-SUA, care are în atenţie războiul din Ucraina.

• London Stock Exchange

- Acţiunile Vistry Group Plc au coborât cu 0,4%, la 622,60 pence la ora locală 15.20. Compania britanică de construcţii de locuinţe a anunţat continuarea programului de răscumpărare de titluri în sumă de 130 de milioane de lire sterline.

- Titlurile Marshalls Plc s-au depreciat cu 0,3%, la 205,90 pence la ora 15.21. Producătorul de materiale de construcţii a publicat rezultate semestriale care arată profituri în declin substanţial.

- Indicele FTSE 100 a crescut cu 0,4%, la 9.135,81 puncte la ora 15.23.

• Euronext Paris

- Titlurile Pernod Ricard SA, companie franceză de băuturi alcoolice, au urcat cu 0,3%, la 96,04 euro la ora 16.07, cele ale Remy Cointreau SA - cu 0,2%, la 53,80 euro. Producţia de vin a Franţei ar urma să crească cu 17% anul acesta, comparativ cu 2024, anunţă Reuters.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 0,4%, la 7.712,58 puncte la ora 16.10.

• Deutsche Börse

- Acţiunile Salzgitter AG s-au depreciat cu 3,1%, la 22,66 euro la ora 16.04. Producătorul de oţel a raportat pierderi în creştere pentru trimestrul al doilea.

- Titlurile Mercedes-Benz Group AG au pierdut 0,6%, ajungând la 51,79 euro la ora 16.11. Directorul general al companiei auto, Ola Kaellenius, a criticat planul UE de a interzice, din 2035, vehiculele care emit CO2, conform Reuters.

- Acţiunile Rheinmetal AG au coborât cu 4,2%, la 1.552,50 euro la ora 16.13, cele ale Hensoldt AG - cu 0,8%, la 84,60 euro, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a sugerat un potenţial acord pentru încheierea războiului din Ucraina.

- Indicele DAX a scăzut cu 0,4%, la 24.070,07 puncte la ora 16.15.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au fluctuat ieri dimineaţă, în aşteptarea cifrelor privind inflaţia din SUA.

- Titlurile Ford Motor Co. au urcat cu 1,6%, la 11,37 dolari la ora locală 10.31. Compania auto a anunţat că amână lansarea următoarelor două generaţii de vehicule electrice, concentrându-se pe modele mai accesibile şi mai mici, conform Reuters.

- Acţiunile C3.ai Inc. au coborât cu 22,5%, la 17,16 dolari la ora 10.32, după ce compania de tehnologie a informaţiei a lansat estimările pentru primul trimestru fiscal.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,2%, la 44.095,10 puncte la ora 10.34, S&P 500 a urcat cu 0,02%, la 6.390,51 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Nvidia Corp. s-au apreciat cu 0,1%, la 182,97 dolari la ora 10.35. Un cont afiliat presei de stat chineze a afirmat duminică faptul că cipurile H20 produse de Nvidia ridică probleme de securitate pentru China, în contextul în care autorităţile de la Beijing au exprimat îngrijorări privind existenţa unor ”uşi din spate” în aceste produse, transmite CNBC.

- Acţiunile Tesla Inc. au câştigat 3,7%, atingând 341,82 dolari la ora 10.36. Producătorul de maşini electrice nu va participa anul acesta la Salonul auto de la Munchen, Germania, conform organizatorilor evenimentului, Federaţia constructorilor germani de automobile (VDA).

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,2%, la 21.482,91 puncte la ora 10.37.

• Hong Kong Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, atenţia fiind îndreptată la evoluţiile comerciale.

- În acest context, acţiunile companiei chineze de comerţ electronic Alibaba Group Holding Ltd. au urcat cu 1,9%, la 118,50 dolari HK, cele ale companiei auto BYD Co. au coborât cu 0,1%, la 101,80 dolari HK.

- Indicele Hang Seng a crescut cu 0,2%, la 24.906,81 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile companiei miniere Fortescue Ltd. au înregistrat un plus de 3%, la 19,42 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Group Ltd., de 1,5%, la 115,29 dolari australieni, titlurile BHP Billiton Ltd., de 1,6%, la 40,87 dolari australieni, ca urmare a avansului preţului minereu de fier.

- Acţiunile Liontown Resources Ltd. au urcat cu 18,3%, la 1 dolar australian. Compania minieră a revenit pe piaţă după o suspendare a tranzacţiilor, respectiv după finalizarea unei atrageri majore de capital.

- Titlurile DigiCo Infrastructure REIT au câştigat 9,1%, atingând 3,49 dolari australieni. Compania imobiliară a obţinut certificarea guvernamentală pentru locuinţe.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,4%, la 8.844,80 puncte.