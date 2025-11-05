BURSELE LUMII Declin pe pieţele de acţiuni

Bursele europene au urmat un curs negativ ieri, atenţia fiind îndreptată spre raportările financiare ale companiilor.

• Deutsche Börse

- Titlurile Fresenius Medical Care AG au pierdut 8,3%, ajungând la 41,89 euro la ora locală 15.07. Compania germană specializată în dializă şi-a menţinut obiectivele pentru 2025 după ce a raportat rezultate mai bune decât se aştepta pentru trimestrul al treilea, ajutată de reducerile de costuri.

- Acţiunile producătorului de utilaje şi piese auto Schaeffler AG au coborât cu 3,8%, la 6,80 euro la ora 15.07. Compania a anunţat că a încheiat un acord de parteneriat cu Neura Robotics pentru a dezvolta împreună şi a furniza componente cheie pentru roboţi umanoizi, conform Reuters.

Schaeffler va integra roboţi umanoizi în producţia sa până în 2035.

- Indicele DAX a scăzut cu 1,2%, la 23.849,27 puncte la ora 15.10.

• Euronext Paris

- Acţiunile Edenred SE au coborât cu 7%, la 23,75 euro la ora 15.10. Liderul mondial al tichetelor de servicii preplătite şi-a redus obiectivele de creştere a câştigurilor pe termen mediu.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 0,9%, la 8.036,05 puncte la ora 15.12.

• London Stock Exchange

- Acţiunile BP Plc s-au apreciat cu 1,9%, la 456,01 pence la ora locală 14.19. Compania petrolieră britanică a raportat un profit din costurile de înlocuire de 2,21 miliarde de dolari în al treilea trimestru. Cifra reprezintă o măsură a profitului net al companiei.

- Indicele FTSE 100 a coborât cu 0,4%, la 9.665,58 puncte la ora 14.20.

• New York Stock Exchange

Şi pieţele americane au scăzut ieri dimineaţă, sub presiunea declinului companiilor legate de inteligenţa artificială, pe măsură ce investitorii devin din ce în ce mai îngrijoraţi de evaluările acţiunilor din domeniu.

- Titlurile compaiei auto Ford Motor Co. au coborât cu 1,3%, la 12,84 dolari la ora locală 09.39. Vânzările de vehicule complet electrice au scăzut drastic în octombrie, după ce administraţia Trump a eliminat stimulentele federale de până la 7.500 de dolari pentru achiziţia de maşini electrice, spun mai mulţi producători auto, conform CNBC.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,9%, la 46.913,45 puncte la ora 09.40, S&P 500 - cu 1,2%, la 6.772,29 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Palantir Technologies Inc. s-au depreciat cu 8,9%, la 188,66 dolari la ora 09.41, deşi compania de software a raportat venituri peste estimările analiştilor pentru al treilea trimestru şi a oferit previziuni solide.

- Titlurile Microsoft Corp. au coborât cu 1,1%, la 511,12 dolari la oa 09.42. Producătorul de software a anunţat luni că a obţinut licenţe de export pentru a livra cipuri Nvidia către Emiratele Arabe Unite, conform CNBC.

- Acţiunile Starbucks Corp. au pierdut 2,8%, atingând 78,72 dolari la ora 09.43. Lanţul de cafenele a anunţat că vinde cea mai mare parte a operaţiunilor sale din China, înfiinţând o societate mixtă cu Boyu Capital, într-o tranzacţie care evaluează afacerea la patru miliarde de dolari, potrivit Reuters.

- Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 1,2%, la 23.538,44 puncte la ora 09.44.

• Seoul Stock Exchange

Bursele din Asia au scăzut ieri, investitorii analizând viitorul politicii monetare din SUA.

- Acţiunile producătorului sud-coreean de electronice Samsung Electronics Co. au coborât cu 5,6%, la 104.900 woni, cele ale LG Electronics Inc. - cu 0,1%, la 88.500 woni. Vineri, Nvidia Corp. din SUA a anunţat că va furniza până la 260.000 de unităţi de cipuri de inteligenţă artificială Coreei de Sud.

- Indicele Kospi a scăzut cu 2,4%, la 4.121,74 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile Southern Cross Media Group Ltd. s-au apreciat cu 3,6%, la 0,86 dolari australieni. Compania de media din Australia a anunţat că un expert independent a concluzionat că fuziunea propusă cu Seven West Media printr-un acord comun este în interesul acţionarilor, în absenţa unei propuneri superioare.

- Acţiunile Novonix Ltd. au coborât cu 10,6%, la 0,50 dolari australieni. Compania de materiale pentru baterii a informat că FCA US LLC, o divizie a grupului auto Stellantis, a reziliat acordul de achiziţie de grafit, cu efect imediat, deoarece părţile nu au reuşit să ajungă la un acord privind unele elemente specifice.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,2%, la 8.894,80 puncte.