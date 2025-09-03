BURSELE LUMII Inflaţia din zona euro pune presiune pe bursele europene

Bursele europene au urmat un curs descendent ieri, după ce Eurostat a anunţat că inflaţia din zona euro a ajuns la 2,1% în august, depăşind ţinta BCE, de 2%.

• London Stock Exchange

- Titlurile Centrica Plc, companie britanică de utilităţi, au pierdut 1,7%, ajungând la 156,95 pence la ora locală 15.04. Proprietarul furnizorului de servicii de energie British Gas a anunţat că a prelungit durata de viaţă a două dintre centralele sale nucleare din Marea Britanie, la care deţine o participaţie de 20%.

- Acţiunile Wizz Air Holdings Plc s-au depreciat cu 0,8%, la 1.339 pence la ora 15.11, deşi compania aeriană low-cost maghiară a raportat creşterea cu 11,4% în august, în ritm anual, a traficului său de pasageri.

- Indicele FTSE 100 a scăzut cu 0,5%, la 9.152,16 puncte la ora 15.14.

• Deutsche Börse

- Acţiunile Deutz AG au urcat cu 4%, la 9,26 euro la ora 16.00. Compania germană de motoare a convenit să achiziţioneze Sobek Group, entitate specializată în sisteme de propulsie pentru drone.

- Titlurile BASF SE s-au depreciat cu 0,09%, la 45,28 euro la ora 16.01. Compania de chimicale a prelungit un contract pe termen lung de furnizare a materialelor active catodice produse la fabrica sa din Schwarzheide.

- Indicele DAX a coborât cu 1,6%, la 23.562,53 puncte la ora 16.03.

• Nasdaq Copenhagen

- Titlurile Novo Nordisk A/S, producător danez de insulină şi medicamente pentru tratarea diabetului, au înregistrat un minus de 1,4%, 360,15 coroane daneze la ora 16.37, după avansul de luni, survenit în urma anunţului conform căruia medicamentul său pentru slăbit, Wegovy, a redus riscul de infarct miocardic, accident vascular cerebral sau deces cu 57%, comparativ cu tirzepatida, ingredientul din medicamentele rivale ale concurentului american Eli Lilly.

- Indicele OMX Copenhagen 25 a scăzut cu 1%, la 1.663,30 puncte la ora 16.38.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au scăzut ieri dimineaţă, investitorii analizând cele mai recente evoluţii de pe frontul comercial.

- Acţiunile Air Lease Corp. au urcat cu 6,5%, la 64,15 dolari la ora locală 10.20. Compania de leasing de avioane a ajuns la un acord de fuziune cu Apollo, Brookfield, SMBC Aviation Capital şi Sumitomo.

- Titlurile Constellation Brands Inc. au scăzut cu 6,5%, la 151,39 dolari la ora 10.21. Producătorul de bere, vin şi spirtoase şi-a redus drastic previziunile de venituri pe întregul an, invocând slăbirea cererii.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a coborât cu 0,8%, la 45.200,14 puncte la ora 10.23, S&P 500 - cu 0,9%, la 6.399,78 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Tesla Inc. s-au depreciat cu 0,7%, la 331,60 dolari la ora 10.24. Problemele constructorului de maşini electrice pe unele pieţe europene au continuat în august, pentru a opta lună consecutiv, compania fiind afectată de declinul vânzărilor.

- Titlurile PepsiCo Inc. au urcat cu 2,4%, la 152,21 dolari la ora 10.26. The Wall Street Journal a relatat, citând surse, că investitorul activist Elliott Management a preluat o participaţie de 4 miliarde de dolari la gigantul producător de gustări şi băuturi.

- Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 1,1%, la 21.221,69 puncte la ora 10.27.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au fluctuat ieri, după ce, săptămâna aceasta, China a anunţat datele privind activitatea industrială, care dau o imagine mixtă a celei de-a doua mari economii din lume.

- În acest context, acţiunile producătorului nipon de echipamente de testări automate Advantest Corp. s-au depreciat cu 0,8%, la 10.665 yeni, cele ale producătorului de electronice Sony Corp. - cu 0,2%, la 4.014 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,3%, la 42.310,49 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile producătorului de aur Evolution Mining Ltd. au înregistrat un plus de 0,8%, la 9,17 dolari australieni. Preţul aurului a înregistrat ieri, pe pieţele din Asia, un nou maxim istoric de 3.508,73 dolari uncia, depăşind precedentul record de 3.500,10 dolari atins în luna aprilie, pe fondul aşteptărilor că Rezerva Federală americană va reduce dobânzile, conform Bloomberg. De la începutul anului şi până în prezent, metalul preţios s-a apreciat cu peste 30%.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 0,5%, la 8.927,70 puncte.