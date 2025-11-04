BURSELE LUMII Pieţele europene, atente la raportări şi decizii de politică monetară

Bursele europene au urmat un curs mixt ieri, în deschiderea unei săptămâni în care sunt aşteptate noi raportări ale companiilor, dar şi decizii ale băncilor centrale.

• Euronext Paris

- Titlurile Renault SA au urcat cu 2,1%, la 34,42 euro la ora locală 15.37. Producătorul auto francez este în negocieri cu mai multe companii de profil, inclusiv cu Chery din China, în vederea încheierii unor parteneriate pentru a produce şi vinde împreună maşini, a anunţat Fabrice Cambolive, director responsabil de creştere în cadrul grupului, citat de Reuters.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 0,2%, la 8.103,41 puncte la ora 15.38.

• Deutsche Börse

- Tot pe segmentul auto, acţiunile companiei germane Bayerische Motoren Werke AG (BMW) s-au apreciat cu 1%, la 81,52 euro la ora 15.39, cele ale Mercedes-Benz Group AG - cu 1,7%, la 57,15 euro. Titlurile Volkswagen AG au consemnat un plus de 2,2%, la 93,35 euro la ora 15.40, cele ale Porsche AG - de 0,8%, la 45,79 euro.

- Indicele DAX a crescut cu 0,8%, la 24.140,77 puncte la ora 15.40.

• London Stock Exchange

- Acţiunile BP Plc s-au apreciat cu 0,6%, la 444,75 pence la ora 15.00. Compania petrolieră britanică a anunţat că va vinde anumite active onshore americane din bazinele Permian şi Eagle Ford către Sixth Street pentru 1,5 miliarde de dolari. BP aste aşteptată să îşi prezinte astăzi rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea.

- Indicele FTSE 100 a coborât cu 0,09%, la 9.708,58 puncte la ora 15.02.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au fluctuat ieri dimineaţă, investitorii urmărind ştirile legate de companii.

- Acţiunile Pfizer Inc. au coborât cu 0,6%, la 24,50 dolari la ora locală 10.30. Gigantul farmaceutic a depus o plângere în instanţă împotriva Metsera şi Novo Nordisk, acuzând compania americană Metsera că a încălcat termenii acordului de fuziune prin acceptarea unei oferte considerate ”superioare” din partea danezilor de la Novo Nordisk, în valoare de 8,5 miliarde de dolari, potrivit CNBC.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,9%, la 47.147,69 puncte la ora 10.32, S&P 500 - cu 0,3%, la 6.822,13 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Amazon.com Inc. au urcat cu 4,5%, la 255,22 dolari la ora 10.32. Gigantul de retail online a ajuns la un acord de 38 de miliarde de dolari cu OpenAI.

- Acţiunile Tesla Inc. s-au apreciat cu 2,5%, la 467,95 dolari la ora 10.34. Vânzările companiei de maşini electrice au scăzut luna trecută pe unele pieţe europene, însă în Franţa au crescut cu aproape 2,4%, conform Reuters.

- Titlurile Iren Ltd. s-au apreciat cu 12,3%, la 659,09 dolari la ora 10.36. Compania de centre de date a încheiat un acord multianual de 9,7 miliarde de dolari cu Microsoft Corp., ale cărui acţiuni au crescut cu 0,2%, la 518,88 dolari.

- Indicele Nasdaq Composite a urcat cu 0,2%, la 23.777,53 puncte la ora 10.37.

• Seoul Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, după întrunirea Trump-Xi Jinping de săptămâna trecută.

- Acţiunile producătorului sud-coreean de electronice Samsung Electronics Coc. au urcat cu 3,4%, la 111.100 woni, cele ale LG Electronics Inc. - cu 1,1%, la 88.600 woni, în urma anunţului făcut vineri de Nvidia Corp. din SUA privind planurile de a furniza până la 260.000 de unităţi de cipuri de inteligenţă artificială Coreei de Sud.

- Indicele Kospi a crescut cu 2,8%, la 4.221,87 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile producătorului de ţiţei Woodside Energy Group Ltd. s-au apreciat cu 1,3%, la 25,12 dolari australieni, cele ale Santos Ltd. - cu 1,1%, la 6,38 dolari australieni. Opt state membre ale alianţei OPEC+ au convenit duminică să majoreze producţia de petrol în luna decembrie cu 137.000 de barili pe zi, urmând ca ulterior, în primul trimestru din 2026, să suspende temporar orice noi creşteri, potrivit Reuters. Din luna aprilie, OPEC+ a majorat treptat ţintele de producţie cu peste 2,7 milioane de barili pe zi (echivalentul a aproximativ 2,5% din oferta globală de petrol), însă ritmul creşterilor a fost redus în lunile octombrie şi noiembrie, pe fondul temerilor privind un posibil excedent de producţie pe piaţă.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,2%, la 8.894,80 puncte.