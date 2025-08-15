BURSELE LUMII Raportările companiilor - în atenţia investitorilor

Bursele europene au urmat un curs mixt ieri, investitorii fiind atenţi la raportările companiilor din regiune.

• London Stock Exchange

- Titlurile Aviva Plc au urcat cu 3%, la 678,60 pence la ora locală 14.58. Compania financiară britanică a raportat majorarea cu 22% a profitului său operaţional în prima jumătate a anului curent.

- Acţiunile Admiral Group Plc s-au apreciat cu 5,3%, la 3.548 pence la ora 15.03. Societatea de servicii financiare a raportat creşterea cu 67% a profitului brut semestrial.

- Indicele FTSE 100 a coborât cu 0,03%, la 9.162,75 puncte la ora 15.05.

• Deutsche Börse

- Titlurile grupului industrial german Thyssenkrupp AG au pierdut 8,9%, ajungând la 8,86 euro la ora 15.50. Compania a devenit mai pesimistă în legătură cu perspectivele din acest an, citând reducerea cererii şi preţurile mai scăzute pe pieţele sale cheie, conform DPA. ”Resimţim condiţiile dificile de pe piaţă, în special în industria auto, inginerie şi construcţii”, a afirmat directorul general al Thyssenkrupp, Miguel Lopez.

- Acţiunile companiei de utilităţi RWE AG au coborât cu 3,5%, la 34,22 euro la ora 15.52, după ce aceasta a publicat un profit sub aşteptări.

- Titlurile HelloFresh SE s-au depreciat cu 14,6%, la 7,44 euro la ora 15.52. Compania de kituri de masă a raportat declinul vânzărilor din cauza aprecierii euro.

- Indicele DAX a crescut cu 0,5%, la 24.311,59 puncte la ora 15.54.

• Nasdaq Stockholm

- Titlurile Embracer Group AB, companie suedeză de jocuri video şi media, au coborât cu 23,2%, la 76,59 coroane suedeze la ora 16.10, după ce aceasta a raportat un profit operaţional trimestrial sub aşteptările pieţei.

- Indicele OMX Stockholm 30 a crescut cu 1%, la 2.637,63 puncte la ora 16.11.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au scăzut ieri dimineaţă, investitorii având în atenţie datele privind inflaţia din SUA.

- Titlurile Tapestry Inc. s-au depreciat cu 15,2%, la 96,41 dolari la ora locală 10.15. Compania de modă a lansat estimări pentru rezultatele anuale mai mici decât cele ale analiştilor.

- Acţiunile Deere & Company au coborât cu 6,5%, la 480,24 dolari la ora 10.16. Compania producătoare de maşini grele şi-a modificat în sens negativ estimările pentru profitul anual.

- Titlurile Ibotta Inc. s-au depreciat cu 29,4%, la 24 de dolari la ora 10.16. Compania de tehnologie mobilă a raportat rezultate sub aşteptări pentru cel de-al doilea trimestru.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,2%, la 44.823,24 puncte la ora 10.18, S&P 500 - cu 0,07%, la 6.462,32 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Cisco Systems Inc. au urcat cu 0,4%, la 70,52 dolari la ora 10.19. Compania de tehnologie a raportat un profit peste aşteptări.

- Acţiunile Amazon.com Inc. au câştigat 2,1%, atingând 229,33 dolari la ora 10.20. Gigantul de retail online a anunţat miercuri extinderea serviciului de livrare rapidă în Statele Unite, incluzând acum şi produse alimentare perisabile precum căpşuni, lapte, carne şi mâncăruri congelate, disponibile pentru clienţii Prime în aceeaşi zi în care sunt comandate, conform Reuters. Noua opţiune este gratuită pentru abonaţii Prime.

- Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 0,02%, la 21.708,14 puncte la ora 10.21.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au fluctuat ieri, atenţia regiunii fiind îndreptată spre banca centrală americană. Investitorii aşteaptă reducerea dobânzii Fed, luna vitioare.

- În acest context, acţiunile companiei auto nipone Toyota Motor Corp. au scăzut cu 2,4%, la 2.805 yeni, cele ale producătorului de electronice Sony Corp. - cu 1,5%, la 4.070 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a coborât cu 1,5%, la 42.649,26 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile Commonwealth Bank of Australia au scăzut cu 1,1%, la 167,21 dolari australieni. Banca centrală australiană (RBA) a decis, în reuniunea de politică monetară de marţi, să taie dobânda-cheie de la 3,85% la 3,6%.

- Titlurile Australia & New Zealand Banking Group Ltd. s-au apreciat cu 2%, la 32,50 dolari australieni, cele ale National Australia Bank Ltd. - cu 1,9%, la 38,88 dolari australieni.

- Acţiunile Westpac Banking Corp. au urcat cu 6,3%, la 36,04 dolari australieni, după ce compania de servicii financiare a raportat rezultate trimestriale solide.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,5%, la 8.873,80 puncte.