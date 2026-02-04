BURSELE LUMII Raportările companiilor ţin atenţia pieţelor

Bursele europene au fluctuat ieri, chiar dacă pieţele metalelor preţioase s-au stabilizat în urma vânzărilor masive de la finele săptămânii trecute. Investitorii sunt atenţi la raportările companiilor.

• London Stock Exchange

- Titlurile companiei miniere Anglo American Plc s-au apreciat cu 4,2%, la 3.595 pence la ora locală 14.15, cele ale Rio Tinto Plc - cu 2,1%, la 6.942 pence, odată cu creşterea preţului aurului.

- Acţiunile Fresnillo Plc, cel mai mare producător mondial de argint, au urcat cu 5,2%, la 3.860 pence la ora 14.16.

- Indicele FTSE 100 a scăzut cu 1%, la 10.237,52 puncte la ora 14.17.

• Deutsche Börse

- Titlurile Siltronic AG au pierdut 4,8%, ajungând la 49,54 euro la ora 15.01. Producătorul german de napolitane din siliciu a publicat rezultatele preliminare pentru trimestrul al patrulea, raportând un profit şi venituri peste aşteptările pieţei.

- Indicele DAX a coborât cu 0,1%, la 24.767,91 puncte la ora 15.13.

• Euronext Paris

- Titlurile Amundi SA au câştigat 3,6%, ajungând la 80,10 euro la ora 15.05. Compania franceză de administrare a activelor a raportat intrări nete peste aşteptări pentru trimestrul al patrulea din 2025.

- Acţiunile Publicis Groupe SA s-au depreciat cu 9,3%, la 78,32 euro la ora 15.07. Societatea de publicitate şi relaţii publice a estimat o creştere organică de 4% până la 5% pentru 2026, după ce pariul său pe inteligenţa artificială şi serviciile de date a ajutat-o să depăşească aşteptările privind vânzările în 2025.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 0,4%, la 8.145,60 puncte la ora 15.09.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au urmat un curs mixt ieri dimineaţă, atenţia investitorilor fiind îndreptată spre rezultatele raportate de companii.

- Titlurile Berkshire Hathaway Inc. au câştigat 0,4%, atingând 489,39 dolari la ora locală 09.56. Conglomeratul de investiţii a reluat vânzarea de acţiuni ale furnizorului de servicii de dializă renală DaVita.

- Acţiunile Merck & Co. s-au apreciat cu 3,5%, la 117,38 dolari la ora 09.58. Compania farmaceutică a lansat perspective modeste pentru 2026, deoarece se pregăteşte să piardă o parte din protecţia brevetelor de medicamente şi să se confrunte cu concurenţa versiunilor generice.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,05%, la 49.433,52 puncte la ora 10.00, S&P 500 a scăzut cu 0,4%, la 6.952,01 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Palantir Technologies Inc., companie specializată în platforme software pentru analizarea big data, au câştigat 4,8%, ajungând la 154,83 dolari la ora 10.00, după ce aceasta a raportat un profit ajustat pe acţiune peste aşteptări.

- Titlurile PepsiCo Inc. s-au apreciat cu 3,7%, la 160,92 dolari la ora 10.02. Compania din industria băuturilor răcoritoare şi alimentară a raportat profituri şi venituri peste aşteptări.

- Acţiunile Amazon.com Inc. au coborât cu 1,1%, la 240,38 dolari la ora 10.03. Întârzierile mari în obţinerea de conexiuni la reţeaua electrică sunt o provocare pentru planurile Amazon de a-şi extinde centrele de date din Europa, conform Reuters.

- Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 0,7%, la 23.420,42 puncte la ora 10.04.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, redresându-se după vânzările masive de la finele săptămânii trecute, de pe piaţa metalelor preţioase.

- Acţiunile Matsuda Sangyo Co., companie niponă cu afaceri în sectorul metalelor preţioase, au urcat cu 4,4%, la 6.510 yeni, cele ale Mitsubishi Materials Corp., companie care realizează, printre altele, produse din metale, cu 6,1%, la 4.434 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 3,9%, la 54.720,66 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile producătorului de aur Bellevue Gold Ltd. s-au apreciat cu 0,6%, la 1,74 dolari australieni, cele ale Northern Star Resources Ltd. - cu 1,1%, la 26,89 dolari australieni. Cotaţia aurului era în urcare ieri, după ce, vineri, a scăzut puternic. Săptămâna trecută însă, preţul aurului a depăşit, pentru prima dată, pragul de 5.600 de dolari pe uncie, pe fondul tensiunilor geopolitice, care alimentează cererea din domeniu. Pe acelaşi segment, titlurile Newmont Corp. au consemnat un plus de 5,6%, ajungând la 164,75 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,9%, la 8.857,10 puncte.