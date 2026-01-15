Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
BURSELE LUMII Recorduri pe pieţele din Europa

A.V.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 15 ianuarie

Recorduri pe pieţele din Europa

Bursele europene au crescut ieri, în majoritate, ajungând la niveluri record, pe fondul evoluţiilor din sectorul de utilităţi şi cel de sănătate.

London Stock Exchange

- Titlurile AstraZeneca Plc s-au apreciat cu 2,1%, la 14.296 pence la ora locală 14.38, la o zi după ce compania farmaceutică anglo-suedeză a anunţat că a fost de acord să cumpere Modella AI, cu sediul în Boston.

- Acţiunile Pearson Plc au coborât cu 6,8%, la 1.002 pence la ora 14.40, în condiţiile în care cea mai mare divizie a companiei de educaţie a pierdut un contract cu New Jersey.

- Indicele FTSE 100 a scăzut cu 0,4%, la 10.099,05 puncte la ora 15.11.

Deutsche Börse

- Titlurile Volkswagen AG au câştigat 1%, ajungând la 104,30 euro la ora 15.37. Audi, marca de automobile de lux din cadru grupului Volkswagen, a vândut anul trecut mai puţine vehicule pe plan mondial, dar livrările au început să se redreseze spre finalul anului, conform DPA. Compania a anunţat ieri că livrările sale globale au scăzut cu 2,9%, la 1,62 milioane de vehicule în 2025, dar din septembrie vânzările lunare au înregistrat creşteri.

- Acţiunile companiei de utilităţi RWE AG s-au apreciat cu 2%, la 49,19 euro la ora 15.30. RWE se numără printre dezvoltatorii de proiecte care au câştigat contracte cu preţ garantat pentru energia electrică în cadrul celei mai recente licitaţii pentru energie eoliană offshore din Marea Britanie, conform Reuters.

- Indicele DAX a scăzut cu 0,5%, la 25.299,86 puncte la ora 15.32.

New York Stock Exchange

Pieţele americane au urmat un curs negativ ieri dimineaţă, investitorii fiind atenţi la raportările companiilor.

- Acţiunile Wells Fargo & Co. au coborât cu 4,3%, la 89,58 dolari la ora locală 09.49. Banca a raportat venituri trimestriale sub aşteptări.

- Titlurile JPMorgan Chase & Co. s-au depreciat cu 0,2%, la 310,31 dolari la ora 09.54. Gigantul financiar a semnalat marţi că industria bancară ar putea reacţiona inclusiv prin acţiuni în instanţă împotriva solicitării preşedintelui SUA, Donald Trump de a impune un plafon al dobânzilor la cardurile de credit, potrivit CNBC.

- Acţiunile Boeing Co. au pierdut 1,3%, ajungând la 241,50 dolari la ora 09.55, deşi constructorul de avioane a înregistrat anul trecut comenzi nete pentru 1.173 de unităţi, depăşind rivalul european Airbus pentru prima dată după 2018, conform CNBC. - Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,3%, la 49.066,19 puncte la ora 09.56, S&P 500 - cu 0,6%, la 6.919,53 puncte.

Nasdaq

- Titlurile Netflix Inc. s-au depreciat cu 1,2%, la 89,22 dolari la ora 09.56, cele ale Warner Bros. Discovery Inc. au urcat cu 0,4%, la 28,96 dolari. Compania de streaming video Netflix pregăteşte o ofertă de 72 de miliarde de dolari, integral în numerar, pentru studiourile Warner Bros. Discovery şi HBO Max, spun surse citate de Wall Street Journal.

- Acţiunile Meta Inc. s-au depreciat cu 1,8%, la 619,99 dolari la ora 10.04. Divizia Reality Labs, aparţinând Meta, va disponibiliza 10% din forţa sa de muncă ce totalizează 15.000 de persoane, conform unor surse citate de New York Times.

- Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 1,3%, la 23.399,24 puncte la ora 10.04.

Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs pozitiv ieri, investitorii fiind atenţi la evoluţiile materiilor prime.

- În acest context, titlurile Yokohama Rubber Co., producător nipon de anvelope, s-au apreciat cu 2%, la 6.526 yeni, cele ale Sumitomo Rubber Industries Ltd. - cu 0,8%, la 2.628 yeni, acţiunile Bridgestone Corp. - cu 0,4%, la 3.494 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 1,5%, la 54.341,23 puncte.

Sydney Stock Exchange

- Acţiunile producătorului de aur Bellevue Gold Ltd. au coborât cu 0,6%, la 1,68 dolari australieni, cele ale Northern Star Resources Ltd. au urcat cu 1,4%, la 26,73 dolari australieni, după ce, săptămâna aceasta, cotaţia metalului galben a atins un nou nivel record. Pe acelaşi segment, titlurile Newmont Corp. au consemnat un minus de 0,1%, la 114,50 dolari australieni.

- Acţiunile Mayne Pharma Group Ltd. au coborât cu 2,3%, la 2,94 dolari australieni. Compania farmaceutică a anunţat că preşedintele Frank Condella a decis să se retragă din consiliul de administraţie, începând de ieri.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,1%, la 8.820,60 puncte.

