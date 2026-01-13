Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
BURSELE LUMII Temerile legate de viitorul Fed, resimţite pe pieţe

A.V.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 13 ianuarie

Temerile legate de viitorul Fed, resimţite pe pieţe

Bursele europene au fluctuat ieri, pe fondul apelului preşedintelui american Donald Trump pentru o plafonare a dobânzilor la cardurile de credit, respectiv al tensiunilor dintre administraţia Trump şi preşedintele Rezervei Federale (Fed), Jerome Powell. Amintim că Trump a ameninţat că-l va da în judecată pe şeful Fed.

London Stock Exchange

- Titlurile creditorului britanic Barclays Plc s-au depreciat cu 2,1%, la 474.85 pence la ora locală 15.15. Operaţiunile cu carduri ale Barclays din SUA reprezintă aproximativ 11% din profiturile grupului, potrivit analistului Matt Britzman de la Hargreaves Lansdown.

- Indicele FTSE 100 a crescut cu 0,2%, la 10.141,11 puncte la ora 15.17.

Euronext Paris

- Acţiunile companiei franceze de biotehnologie Abivax SA au urcat cu 6,3%, la 105,20 euro la ora 16.02, după ce un articol din presă a relatat că gigantul farmaceutic american Eli Lilly încă este interesat de preluarea acesteia.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 0,004%, la 8.361,79 puncte la ora 16.03.

Deutsche Börse

- Titlurile companiei auto germane Bayerische Motoren Werke AG (BMW) au coborât cu 1,8%, la 90,40 euro la ora 16.13, deşi aceasta a anunţat vineri o creştere cu 0,5% a livrărilor sale în 2025, la circa 2,46 milioane de vehicule, conform DPA.

- Indicele DAX a crescut cu 0,5%, la 25.374,52 puncte la ora 16.14.

Euronext Amsterdam

- Acţiunile Heineken NV s-au depreciat cu 4,7%, la 66,78 euro la ora 16.14. Al doilea mare producător de bere din lume a anunţat că directorul său general, Dolf van den Brink, va demisiona în 31 mai, după aproape şase ani la conducerea companiei, conform Reuters.

- Indicele AEX a urcat cu 0,3%, la 991,10 puncte la ora 16.18.

New York Stock Exchange

Pieţele americane au scăzut ieri dimineaţă, pe fondul temerilor legate de viitorul Fed.

- Acţiunile Boeing Co. au urcat cu 0,8%, la 236,30 dolari la ora locală 10.34. Constructorul de aparate de zbor urmează să raporteze în această săptămână că a livrat anul trecut cel mai mare număr de avioane din 2018 încoace, după stabilizarea producţiei, potrivit CNBC.

- Titlurile ExxonMobil Corp. au pierdut 0,9%, ajungând la 123,46 dolari la ora 10.35. Preşedintele Donald Trump a criticat ExxonMobil după comentariile CEO-ului în legătură cu investiţiile în Venezuela şi a spus că ar putea bloca această companie să investească în ţara cu cele mai bogate rezerve de petrol.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 0,5%, la 49.282,59 puncte la ora 10.36, S&P 500 - cu 0,2%, la 6.955,82 puncte.

Nasdaq

- Titlurile Walmart Inc., cel mai mare lanţ de retail din lume, s-au apreciat cu 2,1%, la 116,95 dolari la ora 10.38, cele ale Alphabet Inc., deţinătorul Google, cu 0,2%, la 329,16 dolari. Walmart şi Google au anunţat duminică un parteneriat prin care cumpărătorii vor putea folosi asistentul de inteligenţă artificială Gemini pentru a descoperi mai uşor şi a achiziţiona produse de la Walmart şi de la clubul său de tip warehouse, Sam's Club, potrivit CNBC.

- Acţiunile Apple Inc. au urcat cu 0,2%, la 259,78 dolari la ora 10.40. Livrările globale de telefoane mobile inteligente au crescut cu 2% anul trecut, comparativ cu 2024, arată datele publicate ieri de firma de cercetare de piaţă Counterpoint Research, citată de Reuters. Apple a fost campioană, cu o cotă de piaţă de 20%.

- Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 0,04%, la 23.661,76 puncte la ora 10.41.

Hong Kong Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs pozitiv ieri, în baza evoluţiilor din sectorul tehnologiei.

- În acest context, acţiunile Tencent Holdings Ltd., conglomerat chinez specializat în servicii şi produse legate de internet, s-au apreciat cu 2%, la 623 dolari HK.

- Indicele Hang Seng a urcat cu 1,4%, la 26.608,48 puncte.

Sydney Stock Exchange

- Acţiunile producătorului de aur Bellevue Gold Ltd. au urcat cu 2,4%, la 1,70 dolari australieni, cele ale Northern Star Resources Ltd. - cu 2,9%, la 25,43 dolari australieni, după ce cotaţia metalului galben a atins un nou nivel record, pe fondul escaladării tensiunilor din Iran şi al sporirii îngrijorărilor privind independenţa Rezervei Federale a SUA. Pe acelaşi segment, titlurile Newmont Corp. au consemnat un plus de 3,8%, la 113,17 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,5%, la 8.759,40 puncte.

