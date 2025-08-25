Bursele studenţilor din Timişoara, austeritate şi autonomie universitară

English Version

Cele trei mari universităţi de stat din Timişoara - Universitatea de Vest (UVT), Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” (UMF) şi Universitatea Politehnica (UPT) - aplică politici distincte în privinţa burselor studenţeşti în perioada vacanţei. UMF Timişoara acordă în prezent burse pentru peste 1.500 de studenţi, însă a anunţat că nu are resurse proprii pentru a acoperi lunile august şi septembrie 2025. UVT susţine aproape 4.500 de bursieri, o parte fiind finanţaţi din fonduri proprii, şi pregăteşte, împreună cu organizaţiile studenţeşti, o revizuire a metodologiei în acord cu noile reglementări. UPT a mers cel mai departe, fiind singura instituţie care a decis să continue plata anumitor burse din venituri proprii, chiar şi pe perioada vacanţei, pentru a proteja studenţii de impactul austerităţii.

• Schimbările legislative care au dus la criză

Aplicarea Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi a Ordinului ministrului Educaţiei nr. 4.957/2025 a modificat fundamental finanţarea burselor:

Fondul pentru burse este acum corelat strict cu perioada activităţilor didactice, ceea ce exclude vacanţele; Calculul se face raportat la 10% din salariul minim net, nu brut, ceea ce reduce considerabil fondul alocat universităţilor. Astfel, studenţii pierd sprijinul financiar în lunile de vară, chiar dacă anul universitar se finalizează oficial în septembrie.

• Reacţia studenţilor: proteste la Timişoara

Sute de studenţi din toată ţara, reuniţi sub egida Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), au protestat la Timişoara, în faţa Prefecturii şi în Piaţa Victoriei. Principalele nemulţumiri: sistarea burselor în vacanţe; diminuarea fondului total pentru burse prin schimbarea modului de calcul; reducerea facilităţilor pentru transport, limitate strict la traseul domiciliu-centru universitar.

Studenţii acuză lipsa de dialog real din partea Guvernului şi absenţa premierului Ilie Bolojan de la consultările directe.

• Poziţia Guvernului şi a Ministerului Educaţiei

Ministrul Educaţiei, Daniel David, prezent la Timişoara în cadrul Forumului ANOSR, a transmis că aceste măsuri sunt temporare şi impuse de situaţia bugetară critică. „Nimeni nu şi le-a dorit şi nu ar fi fost luate în această formă în condiţii de normalitate. Sunt măsuri de criză, pentru a asigura salarii şi burse până la sfârşitul lui 2025”, a declarat ministrul. În acelaşi timp, a promis că bugetul pentru burse în anul universitar viitor va fi mai mare decât în 2022-2023 şi că ministerul rămâne deschis pentru reforme structurale, odată ce situaţia fiscală va fi stabilizată.

• Autonomie universitară şi solidaritate socială

Situaţia celor trei universităţi timişorene scoate în evidenţă tensiunea dintre autonomia universitară şi dependenţa de finanţarea de la buget. Dacă UPT găseşte resurse interne pentru a continua unele burse, UMF şi UVT spun că nu au flexibilitate financiară suficientă. Această diferenţă ridică întrebări despre: echitatea între studenţii din universităţi diferite; capacitatea instituţiilor de a atrage venituri proprii; rolul Ministerului în uniformizarea criteriilor şi a oportunităţilor pentru toţi studenţii.

Criza burselor din vara anului 2025 reprezintă un test pentru solidaritatea academică şi pentru capacitatea statului de a proteja studenţii în momente de austeritate. Dacă Guvernul insistă că măsurile sunt temporare şi necesare, studenţii cer garanţii clare că drepturile şi sprijinul social nu vor fi permanent diminuate.