Business Summit 2026: AI, investiţii şi scalare, în prim-planul unui eveniment dedicat noii generaţii de antreprenori

Într-un context în care informaţia este din ce în ce mai accesibilă, dar claritatea devine tot mai rară, Business Summit 2026 îşi propune să construiască exact această punte: între idei şi execuţie, între generaţia care învaţă şi cea care deja construieşte.

Organizat de comunitatea Business Club din Bucureşti, evenimentul aduce în acelaşi spaţiu studenţi şi profesionişti activi în ecosistemul de business, într-un format care pune accent pe dialog, nu pe discurs. Nu este despre concepte abstracte, ci despre procese reale, decizii şi experienţe care stau în spatele business-urilor care cresc.

AI în practică: de la hype la decizii reale

Unul dintre pilonii centrali ai ediţiei din acest an este modul în care inteligenţa artificială începe să influenţeze direct modul în care sunt construite produsele, luate deciziile şi organizate echipele. În panelul „AI in Action”, discuţia se mută din zona de hype în zona de aplicabilitate, prin perspectivele aduse de Radu Minea, care lucrează la dezvoltarea platformei de advertising din cadrul eMAG, şi Alexandru Pădure, cu experienţă în dezvoltarea de produse software şi gaming la nivel internaţional.

Alături de ei, Bogdan Jarcă completează imaginea prin modul în care tehnologia începe să transforme inclusiv industrii tradiţionale, precum real estate, în ecosisteme conectate, orientate către experienţă şi valoare pe termen lung. În aceeaşi direcţie, keynote-ul susţinut de Vlad Ichim, „AI Agents over Employees”, extinde discuţia către impactul pe care automatizarea îl are asupra modului de lucru şi asupra structurii echipelor, conturând o imagine mai clară a modului în care business-urile se adaptează la noile tehnologii.

Smart scaling: creştere fără pierderea controlului

În paralel, tema creşterii sustenabile este abordată în keynote-ul „Smart Scaling”, susţinut de Adrian Bănărescu, care aduce în discuţie un subiect esenţial pentru orice business: cum scalezi fără să pierzi controlul.

Într-o piaţă în continuă schimbare, scalarea nu mai este doar despre creştere, ci despre decizii strategice, timing şi alinierea resurselor.

Dincolo de cultură: cum construieşti business-uri relevante

Dacă prima parte a evenimentului pune accent pe tehnologie şi execuţie, panelul „Beyond the Culture” mută discuţia într-o zonă mai profundă: cum construieşti un business care nu doar funcţionează, ci rămâne relevant.

Bogdan Stoian aduce perspectiva investitorului şi modul în care sunt evaluate afacerile în funcţie de potenţialul lor real, în timp ce Ana-Maria Onică completează prin experienţa directă în accelerarea startup-urilor şi transformarea ideilor în produse scalabile.

Alături de ei, Cătălina Bănuleasa pune accent pe inovaţie şi pe importanţa construirii produselor în jurul utilizatorului, iar Alex Gavril aduce în discuţie rolul growth marketing-ului în poziţionarea şi extinderea companiilor din Europa Centrală şi de Est pe pieţele globale. Împreună, aceste perspective conturează un element esenţial: cultura, strategia şi execuţia nu sunt separate, ci funcţionează ca un sistem.

Late Night Business Talks: conversaţii dincolo de scenă

Dincolo de paneluri şi keynote-uri, evenimentul include şi un segment special, „Late Night Business Talks”, unde Florin Grosu şi Lucian Popovici aduc conversaţia într-un registru mai relaxat şi autentic.

Este un spaţiu de tip relaxed talks and untold stories, în care discuţiile merg dincolo de rezultate şi prezentări formale, explorând partea umană a succesului - greşelile, momentele de incertitudine şi lecţiile care au contribuit, de fapt, la parcursul profesional.

Acces deschis pentru noua generaţie

Business Summit 2026 este construit ca un spaţiu de acces - acces la oameni, la experienţe reale şi la perspective care pot accelera parcursul profesional.

Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile, fiind dedicată celor care nu caută doar inspiraţie, ci direcţie şi context pentru a construi mai departe.